  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gezi kalkışmasının finansörüne üst mahkemeden de geçit yok! Osman Kavala'nın tahliye talebi bir kez daha reddedildi! Putin'in karşısına Almanya da çıkıyor! Merz'den Washington'a beklenmedik mesaj Bilal Erdoğan neye uğradığına şaşırdı! Lübnan'da kendisini gören halk bir anda... Erdoğan - Al Sani görüşmesi bitti! Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı İmamoğlu'ndan skandal savunma ve haysiyet savaşı yalanı! Aliağa'daki faciada can kaybı 19'a yükseldi Galatasaray’da şok istifa depremi! Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu yönetimden ayrıldı! Beylikdüzü'nde zincirleme kaza! Tırın çarptığı otomobil İETT otobüsüne savruldu: Yaralılar var Ahmet Ocakcı’dan Meclis kürsüsünde gündemi sarsan tarihi çıkış! Yaratılış kıvamımıza dönmek zorundayız! Alışverişte yeni dönem başlıyor! Doğrudan ürün sigorta ettirmenin önü açıldı
Dünya İngiltere'deki ABD üssünde sirenler çaldı!
Dünya

İngiltere'deki ABD üssünde sirenler çaldı!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İngiltere'deki ABD üssünde sirenler çaldı!

İngiltere'de ABD askeri güçlerinin konuşlu bulunduğu stratejik üslerden RAF Lakenheath'te İHA alarmı verildi. Üs çevresinde izinsiz drone hareketliliği tespit edildiği şüphesi üzerine sirenler devreye sokulurken, ABD personeline sığınaklara geçmeleri yönünde talimat verildi.

İngiltere'deki RAF Lakenheath Üssü, şüpheli insansız hava aracı hareketliliği nedeniyle güvenlik alarmına geçti. SkyNews’te yer alan habere göre ABD Hava Kuvvetleri Güvenlik Kuvvetleri ekipleri, üs üzerinde izinsiz İHA faaliyeti bulunduğuna yönelik ihbarın ardından harekete geçti.

 

PERSONELE SIĞINAKLARA GİTMELERİ TALİMATI VERİLDİ

İhbar üzerine Amerikan askeri personeline güvenlik amacıyla sığınaklara yönelmeleri talimatı verildi. Olayın ardından yapılan açıklamada, herhangi bir personelin zarar görmediği, askeri uçakların ve üs altyapısının da olaydan etkilenmediği bildirildi.

ABD Hava Kuvvetleri sözcüsü, güvenlik ekiplerinin şüpheli İHA faaliyetine ilişkin bildirime müdahale ettiğini doğruladı. Sözcü, olayın herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığını belirtti.

 

EV SAHİBİ ÜLKE YETKİLİLERİYLE İŞ BİRLİĞİ

ABD Hava Kuvvetleri, askeri personelin yanı sıra bölgede yaşayan sivillerin, çalışanların ve ailelerinin güvenliğini sağlamak için İngiliz makamlarıyla koordinasyon halinde olduklarını açıkladı.

Yetkililer, ortak askeri yerleşkelerin güvenliğinin korunmasının ABD ve İngiltere'nin birlikte yürüttüğü bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, çevrede olağan dışı veya şüpheli hareketlilik fark edenlerin durumu yerel güvenlik birimlerine bildirmesini istedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23