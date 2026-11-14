14 Kasım 1961: Yusuf Ziyaeddin Ersal'ın vefatı (Müderris ve Müftü)

Düzce’nin Fabrika (Karacahacımusa) köyünde doğdu. Mahlası “Ezherî”, künyesi Ebü’l-Hayr’dır. Babası Hasan Efendi, annesi Hanife Hanım’dır. Dedesinin ismi Şahin’dir. Şebsığ Çerkezleri’nden olup ataları Kuzey Kafkasya muhaciridir. Babası ilme değer veren, takvâ sahibi bir kişiydi. Orta öğreniminden sonra Kahire’ye giderek Ezher’de tahsil gördü. Hocalarının önde gelenleri Muhammed Bahît, Abdurrahman Uleyş ve Muhammed Abduh’tur. Düşüncelerinin oluşmasında özellikle Muhammed Abduh’un önemli etkisi vardır. Ezher’den mezun olunca 1904’te döndüğü İstanbul’da Fâtih Külliyesi’nde Eğinli Hacı Hâfız Efendi’nin derslerine dört yıl devam etti. Dersiâm Nasuhefendizâde Mustafa Âsım Efendi’den icâzet aldı (1907). 25 Nisan 1909’da Düzce Bidâyet Mahkemesi üyeliğiyle göreve başladı. Düzce’de 1918’de Cem‘iyyetü’l-müderrisîn’in şubesini açtı, aynı yıllarda Ömer Ziyâeddin Dağıstânî’den de icâzet aldı.







Yusuf Ziyaeddin, millî kuvvetlerin Düzce’ye gelişi üzerine 22 Ağustos 1920’de müderrislik görevinden ayrılarak Bulgaristan’ın Şumnu vilâyetine gitti. 1918’de açılan Şumnu Türk Öğretmen Okulu’nda (Dârü’l-muallimîn) ve Medresetü’n-nüvvâb’da Arapça, tefsir ve hadis dersleri okuttu. Medresetü’n-nüvvâb’ın ilk müdürü Emrullah Efendi’nin 1941’de ölümünden sonra okulun müdürlüğüne getirildi. Ancak kendisinin de benimsemediği yeni rejim ona tahammül edemediğinden kendi arzusuyla görevinden ayrıldı.







Otuz yıllık Bulgaristan hayatının ardından 1950’de Türkiye’ye döndü. Sırasıyla Çaycuma, Devrek müftülüğü, Bolu vâizliği, Niğde, Altındağ (Ankara), Konya müftülüğü, Ankara gezici vâizliği görevlerinde bulundu. En son Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere ve Dinî Eserler İnceleme Kurulu’nda görev yaptı. Ersal, 14 Kasım 1961’de Kastamonu Nasrullah Camii’nde verdiği vaazdan sonra Düzce’ye hareket etmek üzere iken öldü ve Düzce Karacahacımusa köyüne defnedildi.



Arapça ve Farsça bilen Ersal’ın öğrencileri arasında Osman Keskioğlu, Mehmed Fikri, Ahmet Davudoğlu, Osman Kılıç, Yusuf Kerim, İsmail Cambazov sayılabilir.