  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pis koku ve çirkin görüntü tarih olacak! Cemil Tugay’dan İzmir'e müjde! Şara'nın eşi COP31'e damga vuran isimlerden oldu! Latife el-Durubi’den Emine Erdoğan’a teşekkür paylaşımı Fon kurulu toplantısı sonrası açıklama! 119 fonda 161 milyar liralık ödeme yapıldı Suudi Bakan’dan savunma sanayimize övgü Türkiye’den öğrenecek çok şeyimiz var Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani'yi kabul etti Bakan Kurum’a cuma namazında ahiret soruları Türkiye'ye getirilen çete lideri hakkında yeni gelişme 18 kişinin can verdiği HABAŞ’ta olaylı protesto! İşçileri iten iki kişi fabrikaya kaçtı Avrupa Birliği’nde "müzakereci" krizi patlak verdi! Kaja Kallas’tan içerdeki çatlak seslere ve Rusya’ya sert uyarı! 40 kilo sarımsakla Kıbrıs'a giden Türk çift, 92 bin lira ceza kesilip hapse atıldı
Dünya BM’den Hürmüz ve Babulmendeb uyarısı!
Dünya

BM’den Hürmüz ve Babulmendeb uyarısı!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
BM’den Hürmüz ve Babulmendeb uyarısı!

Birleşmiş Milletler, iki stratejik boğaz çevresindeki gerilimin uluslararası barış ve bölgesel istikrar açısından ciddi risk oluşturduğunu bildirdi. BM’ye göre deniz ulaşımındaki aksaklıklar maliyetleri artırırken gübre sevkiyatındaki kısıtlamalar gıda güvenliğini de tehdit ediyor.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), 11 Kasım itibarıyla Hürmüz Boğazı ve çevresindeki Orta Doğu deniz sahasında 134 olayı doğruladı. IMO verilerine göre 25 denizci hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı veya kayboldu. Çok sayıda gemi ve mürettebat ise aylardır Basra Körfezi’nde mahsur durumda.

BM Orta Doğu, Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mohamed Khaled Khiari, Bahreyn'in talebi üzerine BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Orta Doğu'daki gelişmeler ve deniz güvenliğine yönelik tehditler hakkında düzenlenen oturumda konuştu.

Khiari, ticari gemilere yönelik saldırıların sürdüğünü, çok sayıda gemi ve mürettebatın aylardır Basra Körfezi'nde mahsur kaldığını belirterek tarafların deniz ulaşımına getirdiği kısıtlamaların belirsizliği artırdığını söyledi.

Bölgeden enerji ihracatının alternatif güzergahlar sayesinde büyük ölçüde yeniden sağlandığına ilişkin haberleri takip ettiklerini aktaran Khiari, buna rağmen deniz yoluyla yapılan sevkiyatların çatışma öncesi seviyelerin altında kaldığını vurguladı.

Khiari, "Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), 11 Kasım itibarıyla Hürmüz Boğazı ve daha geniş Orta Doğu denizcilik bölgesinde 134 doğrulanmış olay kaydetti. IMO'ya göre 25 denizci hayatını kaybetti. Birçok kişi de yaralandı veya kayıp durumda. Bu olaylar kabul edilemez. Sivil gemiler ve ticari gemiler hedef haline gelmemelidir." dedi.

Kızıldeniz'de son dönemde ticari gemilere yönelik saldırı bildirilmediğini ancak Babulmendeb Boğazı çevresindeki çatışmaların ve seyrüsefer özgürlüğüne yönelik tehditlerin endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirten Khiari, Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil ve enerji altyapısına yönelik saldırılarını da kınadı.

İran ve ABD'ye müzakere çağrısı

Khiari, bölgedeki deniz ulaşımında yaşanan aksaklıkların enerji, taşımacılık ve sigorta maliyetlerini artırdığını, enflasyonu körüklediğini, gübre sevkiyatlarını kısıtlayarak gıda güvenliğini tehdit ettiğini ve bu nedenle deniz yollarının baskı aracı olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Tüm taraflara uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyma ve seyrüsefer hak ve özgürlüklerinin yeniden tesis edilmesi çağrısı yapan Khiari, ticari gemilere yönelik saldırıların derhal durdurulmasını istedi.

Khiari, bölgede eylül başından bu yana büyük çaplı askeri çatışma yaşanmamasını olumlu karşıladıklarını ancak yeni bir askeri karşılaşma ihtimaline ilişkin söylemlerden endişe duyduklarını belirterek İran ile ABD arasındaki müzakerelerin iyi niyetle sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Yeniden başlayacak çatışmaların İran, bölge ve ötesinde yıkıcı sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunan Khiari, kalıcı barışın yolunun diplomasi, uzlaşma ve siyasi cesaretten geçtiğini vurguladı.

9 günde 11 tanker alev aldı! İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
9 günde 11 tanker alev aldı! İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması

Dünya

9 günde 11 tanker alev aldı! İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması

Hürmüz Boğazı'nda alarm: 2 petrol tankeri deniz mayınlarına çarptı
Hürmüz Boğazı'nda alarm: 2 petrol tankeri deniz mayınlarına çarptı

Dünya

Hürmüz Boğazı'nda alarm: 2 petrol tankeri deniz mayınlarına çarptı

İran'dan Hürmüz Boğazı için tehlikeli uyarı: Mayınlar kurallara uymayanları bekliyor
İran'dan Hürmüz Boğazı için tehlikeli uyarı: Mayınlar kurallara uymayanları bekliyor

Dünya

İran'dan Hürmüz Boğazı için tehlikeli uyarı: Mayınlar kurallara uymayanları bekliyor

İran'da peş peşe 4 patlama! Hürmüz Boğazı'nda hareketli dakikalar
İran'da peş peşe 4 patlama! Hürmüz Boğazı'nda hareketli dakikalar

Dünya

İran'da peş peşe 4 patlama! Hürmüz Boğazı'nda hareketli dakikalar

İran'da peş peşe 4 patlama! Hürmüz Boğazı'nda hareketli dakikalar
İran'da peş peşe 4 patlama! Hürmüz Boğazı'nda hareketli dakikalar

Dünya

İran'da peş peşe 4 patlama! Hürmüz Boğazı'nda hareketli dakikalar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23