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Karaman'da korkunç görüntü: Karşı şeride geçen araç ikiye bölündü!

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Karaman'da korkunç görüntü: Karşı şeride geçen araç ikiye bölündü!

Karaman'da direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen Tofaş ortadan ikiye bölündü.

#1
Foto - Karaman'da korkunç görüntü: Karşı şeride geçen araç ikiye bölündü!

Karaman’da dün gece 22.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitleri Bulvarı üzerindeki Otogar Kavşağı alt geçidinde H.Ü. idaresindeki 42 B 0960 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

#2
Foto - Karaman'da korkunç görüntü: Karşı şeride geçen araç ikiye bölündü!

ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE TOFAŞ İKİYE BÖLÜNDÜ Otomobil, karşı yönden gelen A.K. yönetimindeki 06 CCN 311 plakalı Audi marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Tofaş ikiye bölünerek parçalanırken, aracın bir parçası yol ortasında kaldı. Diğer parçası ise aynı yönde ilerleyen H.G. idaresindeki 70 FH 699 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücülerden A.K., araçtaki 1 yolcu ve hafif ticari araçtaki 1 yolcu olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Tofaş sürücüsü H.Ü. ise kazayı yara almadan atlattı.

#3
Foto - Karaman'da korkunç görüntü: Karşı şeride geçen araç ikiye bölündü!

"BİR ANDA ARABANIN ARKASI DÖNÜVERDİ" Kazayı yara almadan atlatan sürücü H.Ü., yaşadığı anları anlatarak, "Bir anda pat sesi geldi. Yağ lambası yandı. Kontağı kapattım, açtım. Bir anda arabanın arkası dönüverdi, diğer arabaya vurdu" dedi.

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Foto - Karaman'da korkunç görüntü: Karşı şeride geçen araç ikiye bölündü!

"SOLA DOĞRU MANEVRA YAPTIM, BİRAZ KURTARDIK" Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü H.G. ise, "Tofaş karşıdan geliyordu. Karşı şeride geçti, Audi’ye vurdu. Ben sola doğru manevra yaptım, yine birazcık kurtardık. Tofaş sürücüsünü en son bize vurduğunda gördüm, bir daha görmedim" diye konuştu. Öte yandan sürücü H.Ü.’nün kaza sırasında emniyet kemerinin takılı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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