Karaman'da korkunç görüntü: Karşı şeride geçen araç ikiye bölündü!

"SOLA DOĞRU MANEVRA YAPTIM, BİRAZ KURTARDIK" Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü H.G. ise, "Tofaş karşıdan geliyordu. Karşı şeride geçti, Audi’ye vurdu. Ben sola doğru manevra yaptım, yine birazcık kurtardık. Tofaş sürücüsünü en son bize vurduğunda gördüm, bir daha görmedim" diye konuştu. Öte yandan sürücü H.Ü.’nün kaza sırasında emniyet kemerinin takılı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.