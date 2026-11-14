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Dünya Zehirli mantar yiyen üç çocuk vefat etti!
Dünya

Zehirli mantar yiyen üç çocuk vefat etti!

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Zehirli mantar yiyen üç çocuk vefat etti!

Suriye'nin Rakka ilinde zehirli mantar tüketen altı çocuktan üçü yaşamını yitirdi. Olay, geçen hafta Rakka'nın kuzey kırsalında bulunan Teşrin Çiftliği'nde meydana geldi. Zehirli mantar yedikten sonra rahatsızlanan altı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Rakka’nın kuzey kırsalındaki Teşrin Çiftliği’nde geçen hafta meydana gelen olayda, zehirli mantar yiyen altı çocuk hastaneye kaldırıldı. İlk olarak 10 yaşındaki Şam Ahmed el-Casim gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Ardından 10 yaşındaki Neda el-Casim ile Ahmed el-Casim’in de hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı üçe yükseldi.

Rakka Ulusal Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü Başkanı Nasır el-Ali, çocukların akraba olduğunu, dördünün kardeş, diğer ikisinin ise kuzenleri olduğunu belirtti.

El-Reşid İhtisas Hastanesi müdürü, Şam Ahmed el-Casim’in mantar zehirlenmesine bağlı akut hepatit tablosuyla hastaneye getirildiğini söyledi. İlk müdahalesi yapılan çocuk, ailesinin talebi üzerine Halep’teki bir hastaneye sevk edildi. Çocuk burada hayatını kaybetti.

El-Ali, çocukların hemen hastaneye götürülmediğini, dört gün boyunca evde gelişigüzel ilaç verilmesinin durumlarını ağırlaştırdığını söyledi.

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