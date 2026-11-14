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Gündem İstanbul'da lodos gece boyunca etkisini sürdürdü! Beşiktaş Sahili'nde dalgalar yükseldi
Gündem

İstanbul'da lodos gece boyunca etkisini sürdürdü! Beşiktaş Sahili'nde dalgalar yükseldi

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İstanbul'da lodos gece boyunca etkisini sürdürdü! Beşiktaş Sahili'nde dalgalar yükseldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısının ardından İstanbul'da etkili olmaya başlayan lodos, gece saatlerinde de hız kesmedi. Şiddetli rüzgârın etkisiyle Beşiktaş Sahili'nde dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar gece saatlerinde sahile gelerek dalgaları izledi.

İstanbul'da dün başlayan lodos, gece boyunca da etkisini sürdürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısının ardından kentte etkili olan olumsuz hava koşulları, özellikle Boğaz kıyılarında kendisini hissettirdi.

Gün içerisinde etkisini sürdüren lodos, havanın kararmasıyla birlikte de devam etti. Beşiktaş Sahili'nde rüzgârın etkisiyle deniz yüzeyinde dalgalar meydana geldi.

BEŞİKTAŞ SAHİLİ'NDE LODOS MANZARASI

İstanbul Boğazı'nın kıyı kesimlerinde etkili olan rüzgâr, gece saatlerinde denizde hareketliliğe neden oldu. Beşiktaş Sahili'nde oluşan dalgalar, gece karanlığında dikkat çekici görüntüler ortaya çıkardı.

Şiddetli rüzgârın etkisiyle deniz yüzeyinde art arda oluşan dalgalar, sahil boyunca kendisini gösterdi.

VATANDAŞLAR DALGALARI İZLEMEK İÇİN SAHİLE GELDİ

Lodosun etkisini sürdürmesine rağmen bazı İstanbullular gece saatlerinde Beşiktaş Sahili'ne geldi.

Denizde oluşan dalgaları izleyen vatandaşlar, rüzgârlı havaya rağmen sahilde bir süre vakit geçirdi. Gece boyunca devam eden lodos, İstanbul Boğazı'nda alışılmışın dışında hareketli bir deniz manzarası oluşturdu.

LODOS DENİZDE NEDEN DALGA OLUŞTURUYOR?

Türkiye'de özellikle Marmara Bölgesi'nde etkili olan lodos, güneybatı yönünden esen rüzgâr olarak biliniyor.

Rüzgârın şiddeti arttıkça deniz yüzeyine aktarılan enerji de artıyor. Bu durum dalgaların oluşmasına ve uygun koşullarda büyümesine neden oluyor.

Özellikle kıyı kesimlerinde rüzgârın yönü, hızı ve denizin açıklığı dalgaların büyüklüğünü etkileyebiliyor.

FIRTINALI HAVALARDA SAHİLDE DİKKATLİ OLUNMALI

Kuvvetli lodosun etkili olduğu dönemlerde kıyı kesimlerinde ani dalga yükselmeleri yaşanabiliyor. Bu nedenle dalgaları izlemek amacıyla sahile gelen vatandaşların denize yakın ve kaygan zeminlerde dikkatli olması önem taşıyor.

Uzmanların genel güvenlik tavsiyelerine göre, fırtınalı havalarda özellikle mendirekler, kayalık alanlar ve dalgaların ulaşabildiği kıyı noktalarından uzak durulması gerekiyor.

İstanbul'da dün başlayan ve gece saatlerinde de devam eden lodosun oluşturduğu dalgalar, Beşiktaş Sahili'nde gecenin dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

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