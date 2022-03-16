Yavaş ol Meral Abla

"İP’leri Pensilvanya’nın Elindeki Parti’nin Genel Başkanı" olarak nitelendirdiği Meral Akşener'in “NATO Sözcüsü” gibi davrandığını ifade eden Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, “Türkiye acilen S-400’lerden kurtulmalı” diyen Akşener'in "başbakan" olması halinde S-400’lerden “kurtulmakla” da yetinmeyeceğini; Ankara’nın anahtarlarını direkt Washington’dakilere teslim edeceğini söyledi. İşte Korkmaz'ın "Meral Clinton yahut Hillary Akşener" başlıklı yazısının ilgili bölümü:

“Hillary Rodham Clinton, Amerika Birleşik Haydutlar Devleti’nin Dışişleri Bakanı idi.

Türkiye ziyareti sırasında Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Meral Akşener ile ayrı ayrı görüşmüştü. (17 Temmuz 2011)

İstanbul’da, Conrad Oteli’nde buluşmuşlardı.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, Hillary ile görüşmeyi reddetmişti.

Bayan Clinton, o dönemde MHP’li olan Akşener ile bir araya geldi…

Meral Hanım’ın MHP’yi “teslim almak” gayesiyle Tarlada Kurultay düzenlemesine henüz beş sene vardı.

PARALEL BAĞIŞLAR

ABD’deki FETÖ mensuplarının Hillary Clinton’a yakın alakası, 2008’deki ön seçim kampanyasından itibaren başladı.

2016’daki Başkanlık Seçimi kampanyasında ise FETÖ’cüler Hillary Clinton’a bağış yağdırdı…

-En az iki milyon dolar!

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15 Temmuz darbe gecesinin kurye imamı olan Mister Adil Öksüz, Hillary’nin kampanyasına beş bin dolarlık bağış yapmıştı.

BİRLEŞİK HAYALLER

2016’da: Hillary Clinton Başkanlık, Meral Hanım da Başbakanlık hayali kuruyordu!

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Akşener, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsünün berhava olmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı!

Hillary’nin hayalleri ise 2016’nın 8 Kasım gecesi Sarı Kovboy Trump’a yenilirken paramparça oldu.

Midesine indirdiğini düşündüğü “Seçim Zaferi” bir anda yalan oluverince “kan ter içinde” kalmıştı!

BUNAK BAYDIN’IN SİYASİ ASKERİ

Hillary, 2019’da Locaefendi’sinin Enes Kanter’ini evindeki partide ağırladı; birlikte poz verip sırıttılar…

Meral Hanımefendi’nin “Başbakan” olma hayali ise “aynen, con vaynen” devam ediyor.

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2016’da Haydut Devlet’in “Başkan Yardımcısı” sıfatını taşıyan mevcut Başkan Joe Biden’dan medet umuyor, şimdilerde…

“Çantada Keklik” diye gördüğü siyasi hesabı aynen şöyle:

“Millet İttifakı seçimleri kazanacak, Parlamenter Sisteme geri dönülecek…

Almanya veya Finlandiya Cumhurbaşkanı gibi adı dahi pek bilinmeyen biri Cumhurbaşkanı adayı gösterilip seçilecek; eh kendisi de Güçlü Başbakan olacak!”

NATO’CULARDA İNECEK VAR

İP’leri Pensilvanya’nın Elindeki Parti’nin Genel Başkanı mı; ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nden farksız yahut bir nevi “NATO Sözcüsü” gibi…

Örneğin…

“Türkiye acilen S-400’lerden kurtulmalı” diyor!

Şayet “Başbakan” olursa…

S-400’lerden “kurtulmakla” da yetinmeyecek; Ankara’nın anahtarlarını Washington’dakilere teslim edecek!

“YAPTIRIM” LAKIRDISI

“Putin haddini aştı. Vakit yaptırım vaktidir” diyen de NATO’cu Meral Hanım’dır.

“Rusya’ya yaptırım uygulamıyor” diye Ankara’ya bozuk çalıyor!

Kendisinden…

Yanki Üçlüsü bir arada iken “Obama, Joe Biden, Hillary Clinton haddini aştı. Vakit yaptırım vaktidir!” gibi bir laf duymak mümkün müydü?

-Ne gezer! (…)”