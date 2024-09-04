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Ekonomi Yatırımlarıyla Latin Amerika'da fırtına estiriyor
Ekonomi

Yatırımlarıyla Latin Amerika'da fırtına estiriyor

Yeniakit Publisher
2024-09-04 14:32:00 - 2024-09-04 14:45:34
Yatırımlarıyla Latin Amerika'da fırtına estiriyor

Türkiye Latin Amerika ülkelerine yaptığı yatırımları son yıllarda 14 kat arttırdı. Türkiye'nin yatırımları dünya basınında büyük ses getirdi.

Dünya basınında BBC, Formiche gibi medya kuruluşları, Türkiye'nin Latin Amerika ülkeleriyle yürüttüğü ikili ilişkilere odaklanırken, "Erdoğan, Latin Amerika'yı fethetti" sözleri dikkat çekti. Türkiye, Başkan Erdoğan'ın attığı adımlar sayesinde Latin Amerika ülkelerinde limanlar, havayolları ve fabrikalar başta olmak üzere pek çok sektörde yatırımlarına hız kazandırdı. Türkiye'nin Latin Amerika ülkeleriyle olan bu ilişkileri de dünya gündeminde geniş yer buldu. BBC Mundo servisi, Başkan Erdoğan liderliğinde yürütülen ikili ilişkilere değindi.

Türkiye Latin Amerika'daki ticari ve diplomatik varlığını nasıl artırdı" başlığıyla verilen haberde, Başkan Erdoğan'ın iktidara gelmesiyle Türkiye'nin Latin Amerika'daki varlığının katlanarak arttığına dikkat çekildi.

Buna göre Türkiye'nin Latin Amerika ülkeleriyle olan ticareti 2023 yılında 2002'ye kıyasla 14 kat artarak 13,9 milyar dolara yükseldi.

20'DEN FAZLA TÜRK ŞİRKETİ BULUNUYOR

Yapılan haberde, 20. yüzyılın sonuna kadar Latin Amerika ve Karayipler'de faaliyet gösteren hiçbir Türk şirketinin olmadığına da değinildi.

Artık bu bölgede 2023 yılında başta otomotiv, madencilik ve ulaştırma sektörleri olmak üzere 20'den fazla Türk şirketi bulunuyor .

TİCARİ İLİŞKİLER GÜNDEN GÜNE İYİYE GİDİYOR

Türkiye'nin Orta Amerika, Güney Amerika ve Karayip ülkelerindeki diplomatik varlığının da giderek arttığına dikkat çekilen haberde, 18 büyükelçiliğinin ve bir başkonsolosluğunun olduğu belirtildi.

2000'lerin başlarında Türkiye'nin diplomatik misyon sayısı sadece altıydı.

Bölgedeki ülkelerle ikili ilişkilerini günden güne artıran Türkiye, ekonomik, askeri ve sağlık gibi alanlarla da yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiriyor.

Latin Amerika ülkeleriyle Türkiye arasındaki ticari ilişkiler de günden güne iyileşerek devam ediyor.

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