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Ekonomi Yatırımcılar dikkat! Altının fiyatı yükseldi
Ekonomi

Yatırımcılar dikkat! Altının fiyatı yükseldi

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak edilirken standart altının kilogramı 468 bin 500 liraya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 16:44:00 -
Yatırımcılar dikkat! Altının fiyatı yükseldi

Altın fiyatları ne olacak? Altın yükselecek mi? Altın düşecek mi? gibi sorulara yanıt arayan yatırımcılar, altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 468 bin 500 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 461 bin lirayı, en yüksek ise 468 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 468 bin 500 liradan kapattı.

 

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