Yatırımcılar dikkat! Altın’da kritik seviye…

Bir süredir yatay bir seyirde ilerleyen Gram altın, 29 Haziran sabahına 500 liranın altında başladı. Gram altın 496 ile günü açarken, çeyrek altın ise güne 814 seviyesiyle başladı. Yarım altın ise şu an itibariyle 1.628 liradan işlem görüyor. 29 Haziran itibariyle altın fiyatlarında ise genel olarak bir düşüş yaşanıyor. Ons altın ise yüzde 0,19 bir değer kaybı yaşayarak 1.774 dolar seviyesine kadar geriledi.

Analistler, enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına dair belirsizliklerin sürmesinin, altının ons fiyatının yön bulmasını zorlaştırdığını ve işlemlerin 1.770 - 1.790 bandında görülmeye devam ettiğini belirtti. Yurt içinde ise gram altının düşen dolar kurundan destek bulduğu ifade edildi.

Bugün, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında görülen yeni varyantların ekonomik toparlanmayı etkileyebileceği endişesi ile azalan risk iştahının, altının ons fiyatını desteklediğini aktaran analistler, teknik açıdan yükselişlerin kalıcı olması için 1.790 doların üzerinde kalıcı kapanışlar gerektiğini bildirdi.

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Güne 496,67 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,19 azalışla 495,52'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 496,80 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Güne 814,85 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,19 azalışla 812,98'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 816,09 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Güne 1.629,70 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,11 azalışla 1.627,23'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.632,19 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Güne 3.226,52 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,16 azalışla 3.220,19'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.254,39 seviyesinde kapattı.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Güne 3.318,48 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,11 azalışla 3.313,46'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.356,00 seviyesinde kapattı.

Ata Altını ne kadar?

Güne 3.318,48 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,14 azalışla 3.312,62'dan işlem görüyor. Dün Ata Altın, günü 3.374,19 seviyesinde kapattı.

Ziynet Altın ne kadar?

29 Haziran Ziynet Altın alış fiyatı 3.189,71 TL, satış fiyatı ise 3.254,39 TL.