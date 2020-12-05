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Ekonomi Yatırımcı rehberi (5)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (5)

Yeniakit Publisher
2020-12-05 11:04:15 -
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,64 ile İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 4,60'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)106,129389-4,64
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,101914-3,21
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,051637-3,19
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,116729-2,40
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF17,307763-2,32
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)6,026504-2,18
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon8,433216-1,99
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,429669-1,81
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF743,369624-1,60
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,593673-1,43
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,074297-4,60
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,046386-1,83
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,020492-1,39
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,02373-1,33
NN Hay. Em. Katkı EYF0,021696-1,33
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,020018-1,33
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,020725-1,28
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,01988-1,27
ZEM Katkı EYF0,020549-1,25
VEM Katkı EYF0,01936-1,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)


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