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Ekonomi Yatırımcı rehberi (4)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (4)

Yeniakit Publisher
2020-12-05 11:04:15 -
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,43 ile Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF ise yüzde 2,33'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,0238423,43
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0446822,41
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF18,5867282,23
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,6585802,11
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu137,1728222,00
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)16,3726191,94
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0837561,93
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,0020391,88
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0378001,86
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2085461,62
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0279382,33
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0174991,73
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0449251,56
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0459991,55
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0487311,50
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0996801,49
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0503431,49
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0483691,46
VEM Altın Katılım EYF0,0521331,46
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0195921,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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