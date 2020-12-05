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Ekonomi Yatırımcı rehberi (3)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (3)

Yeniakit Publisher
2020-12-05 11:03:35 -
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,29, BES fonları yüzde 0,21 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,71 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,22 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 0,64 ile hisse senedi fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ



Yatırım Fonları0,2929920099
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,21725616
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,3718135
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,15672245
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,18704723
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,3734268
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,7113112
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,2625250
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ



Emeklilik Fonları (BES)0,21262119143
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,28552926
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,11211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,6429425
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,411163977
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,05281414
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,2216160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2416160

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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