Yatırımcı rehberi (10)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|15,01
|11,40
|31,67
|Karel Elektronik
|20,26
|17,13
|18,27
|Doğan Holding
|2,86
|2,44
|17,21
|Sasa Polyester
|18,71
|17,05
|9,74
|Petkim
|4,64
|4,23
|9,69
|Özak GMYO
|4,66
|4,30
|8,37
|Alarko Holding
|6,89
|6,39
|7,82
|Ege Endüstri
|1746,00
|1630,00
|7,12
|Yataş
|12,71
|11,96
|6,27
|Netaş Telekom.
|20,92
|19,70
|6,19
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|T.S.K.B.
|1,93
|2,41
|-19,92
|Çemtaş
|14,65
|15,45
|-5,18
|Kardemir (D)
|4,91
|5,16
|-4,84
|Şekerbank
|1,41
|1,48
|-4,73
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,30
|14,81
|-3,44
|Halk GMYO
|3,34
|3,45
|-3,19
|Akbank
|6,18
|6,38
|-3,13
|Bagfaş
|19,91
|20,52
|-2,97
|Vakıflar Bankası
|4,62
|4,76
|-2,94
|Net Holding
|3,10
|3,19
|-2,82
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|13.978.107.873
|Türk Hava Yolları
|10.804.185.822
|Petkim
|10.550.126.379
|Kardemir (D)
|6.746.483.894
|Emlak Konut GMYO
|6.584.061.788
|T.S.K.B.
|5.921.468.742
|Şişe Cam
|5.138.919.112
|Doğan Holding
|4.761.580.046
|Tüpraş
|4.015.712.426
|Yapı ve Kredi Bank.
|3.889.870.615
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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