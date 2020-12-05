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Ekonomi Yatırımcı rehberi (10)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (10)

Yeniakit Publisher
2020-12-05 11:07:35 -
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Selçuk Ecza Deposu15,0111,4031,67
Karel Elektronik20,2617,1318,27
Doğan Holding2,862,4417,21
Sasa Polyester18,7117,059,74
Petkim4,644,239,69
Özak GMYO4,664,308,37
Alarko Holding6,896,397,82
Ege Endüstri1746,001630,007,12
Yataş12,7111,966,27
Netaş Telekom.20,9219,706,19
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
T.S.K.B.1,932,41-19,92
Çemtaş14,6515,45-5,18
Kardemir (D)4,915,16-4,84
Şekerbank1,411,48-4,73
Kordsa Teknik Tekstil14,3014,81-3,44
Halk GMYO3,343,45-3,19
Akbank6,186,38-3,13
Bagfaş19,9120,52-2,97
Vakıflar Bankası4,624,76-2,94
Net Holding3,103,19-2,82
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası13.978.107.873

Türk Hava Yolları10.804.185.822

Petkim10.550.126.379

Kardemir (D)6.746.483.894

Emlak Konut GMYO6.584.061.788

T.S.K.B.5.921.468.742

Şişe Cam5.138.919.112

Doğan Holding4.761.580.046

Tüpraş4.015.712.426

Yapı ve Kredi Bank.3.889.870.615


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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