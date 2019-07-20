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Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, döviz kaybettirdi - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 4,89'luk kazançla kapattı

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:14
Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,89'luk kazançla 101.849,19puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 97.633,85 puanı, en yüksek ise 102.881,90 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,73'lük artışla 119.201,70puana, Sanayi Endeksi ise yüzde 5,40'lık primle 115.571,49puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,50'lik kazançla 75.183,35puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 8,08'lik değerle 80.134,77puana yükseldi.


- Gübre Fabrikaları en çok prim yapan hisse


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,44 ile Gübre Fabrikaları oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 14,83'lük artışla Yataş, yüzde 10,87'lik yükselişle de Tekfen Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 5,23 ile Parsan oldu. Bu hisseyi yüzde 3,88'lik düşüşle İttifak Holding, yüzde 3,83'lük azalışla da İş Finansal Kiralama takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 6 milyar 388 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 750 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 2 milyar 159 milyon lirayla Halk Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 48 milyar 81 milyon lirayla Koç Holding, 40 milyar 320 milyon lirayla Garanti Bankası ve 39 milyar 260 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.


- Altın yükseldi, döviz düştü


Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,31'lik artışla 261,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,29'luk kazançla bin 743 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,89'luk azalışla 5,6440 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,93'lük düşüşle 6,3460 lira oldu.

Geçen hafta 7,2350 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,27'lik kayıpla 7,0710 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,64 değer kaybederek 5,7570 liradan alıcı buldu.


- Yatırım fonları


Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,58, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,19 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,64 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.


(Sürecek)


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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:14
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