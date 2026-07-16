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Gündem CHP'de koltuk operasyonu! 8 il başkanı daha gitti
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CHP'de koltuk operasyonu! 8 il başkanı daha gitti

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CHP'de koltuk operasyonu! 8 il başkanı daha gitti

Cumhuriyet Halk Partisi merkez yönetimi tarafından yeni bir karar daha alındı. Sözcü Müslim Sarı, aralarında önemli isimlerin olduğu 8 il başkanının görevden alındığını duyurdu.

CHP MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Müslim Sarı'dan Özgür Özel'e çağrı geldi. Sarı, "Kongre süreçleri başlıyor, gelin beraber yarışalım" ifadelerini kullandı. Özel ekibi için kayyımcı ve butlancı ifadelerini kullanan Sarı, partiden ayrılmaları halinde ayrıca bölücü olacaklarını da ifade etti. Sarı, ayrıca 8 il örgütünün görevden alındığını duyurdu. CHP'de 7 ilde de atamalar gerçekleşirken, 2 il başkanı da ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, gerçekleştirilen CHP MYK toplantısının ardından basın mensuplarının karşısına geçerek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Sarı, parti içi ikiliğe izin verilmeyeceğini de vurgulayarak 8 il başkanının, yönetimleri ve disiplin kurullarıyla birlikte görevden alındığını duyurdu.

8 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Sarı; Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize il başkanları ve yönetimlerinin görevden alındığını açıkladı. Sarı, ayrıca 7 il başkanı ataması yapıldığını de belirtirken 2 il başkanı hakkında ihraç kararı verildiğini duyurdu.

ATAMA YAPILAN İLLER VE İSİMLER

Sarı, 7 ilde atama yapıldığını da belirterek "Düzce iline Kenan Akın, Edirne iline Özlem Becan, Hakkari iline Nazım Demir, Isparta iline Ahmet Tunçbilek, Konya iline Refik Serttaş, Samsun iline Mehmet Pank ve Yalova iline Mesut Tutu'yı görevlendirmiş bulunuyoruz" dedi.

2 İL BAŞKANINA İHRAÇ KARARI

2 il başkanının da kesin çıkartmayla Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç yönünde karar aldıklarını ifade eden Sarı, "Bu karar Konya İl Başkanımız Nejat Türktaş için ve Tokat İl Başkanımız Çağdaş Kurtgöz arkadaşımız için" şeklinde konuştu.

MUTLAK BUTLAN İÇİN ÖZGÜR ÖZEL CEPHESİNE İŞARET ETTİ

Müslim Sarı, mutlak butlan kararından mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel cephesini sorumlu olduğunu iddia etti.

Sarı, "Mutlak butlan süreci, kendilerini değişimci olarak adlandıran arkadaşların birbirini şikayetiyle başlamıştır. Soruşturma başlayınca böyle bir şey yokmuş gibi davrandılar. Süreci yok saymak, sonucu ortadan kaldırmıyor. Sonuç mutlak butlan oldu, kim butlancı?" ifadelerini kullandı.

Olağanüstü kurultay için çağrı heyeti görevlendirilmesi için mahkemeye yapılan başvuruyu "kayyum talebi" olarak nitelendiren Sarı, "Kim kayyumcu arkadaşlar? Neden olmadığımız durumdan parti çıkarmak için göreve getirilen bizler miyiz?" dedi.

 

'BU ARKADAŞLAR BUTLANCIDIR, KAYYUMCUDUR'

Kongre sürecini Eylül ayında başlatacaklarını yineleyen Sarı, "Gelin yarışalım, partiyi bu cendereden çıkaralım. Bu arkadaşlar hem butlancıdır, hem kayyumcudur. Aynı zamanda bölücüdürler. 'Seçilmiş genel başkan, atanmış genel başkan', 'seçilmiş il başkanı atanmış il başkanı' ikiliği oluşturdular. İki başlı paralel bir yapı mümkün değildir" diye konuştu.

'CHP'DE KALIN' ÇAĞRISI

Yeni parti kurma açıklamalarına değinen Sarı, "MYK'mız olarak Genel Başkanımızın çağrısını yineliyoruz. Madem bu kadar arkanızda halk desteği var, madem delegelerden yüzde 90'ın altında oy alırsanız kendinizi yenik sayacaksınız. Buyrun arkadaşlar kongrelerimiz var, aynı parti içinde kalarak yarışalım. CHP'nin içinde bir siyasi mücadele yapalım ve yolumuza devam edelim. Partide kalınsın, partide mücadele edilsin. Kendilerine durumlarını bir kez daha gözde geçirmelerini salık veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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