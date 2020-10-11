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Ekonomi Yatırım yapacaklar dikkat! 'Kaynaklar kıt olacak' dedi ve altında beklenen seviyeyi açıkladı
Ekonomi

Yatırım yapacaklar dikkat! 'Kaynaklar kıt olacak' dedi ve altında beklenen seviyeyi açıkladı

Corvus Gold CEO’su Jeff Pontius, altın fiyatlarındaki dalgalanmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Altının ons fiyatı 3 bin dolar olacak' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 12:30:00 - 2020-10-11 12:32:10
Yatırım yapacaklar dikkat! 'Kaynaklar kıt olacak' dedi ve altında beklenen seviyeyi açıkladı

Corvus Gold CEO’su Jeff Pontius, altın fiyatının bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasına rağmen, hem külçe hem de altın madenciliği sektörünün büyümesinin yeni başladığını ve altının ons fiyatının 3.000 $’a çıkmasını beklediğini ifade etti.

Altın kaynakları daha kıt olacak

Pontius yaptığı açıklamada “bence içinde çok fazla ayağımız olan temel bir piyasamız var. Altın’ın ons fiyatı için 3000 doları kolayca göreceğimizi düşünüyorum. Altın kaynakları daha kıt olacak. Şu anda altın endüstrisinde genel olarak sahip olduğumuz mevcut profili oluşturmak daha zor olacak” diyor.

Pontius, yükseliş gösteren makroekonomik güçlerin değişmediğini belirtti.

Altın arzı

“Döngünün bazı temel rüzgarları olan bu kısmındayız. Mali kriz sırasında para arzına yaklaşık 1,5 trilyon dolar koyduk. Şimdi, küresel bazda aşıyoruz ve 20 trilyon dolara yaklaşıyoruz.”

Corvus Gold’un North Bullfrog projesinin, şirketin son ön ekonomik değerlendirmesine göre, ilk 7 yıl için yılda 147.000 ons altın ve yılda 400.000 ons gümüş üreteceği tahmin ediliyor.

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