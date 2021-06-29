Yatırım yapacaklar dikkat! Altın için korkutan tahmin geldi

Altın fiyatının bundan sonra nereye gideceği konusu çoğu analistin tahminlerini süslüyor. Gelinen noktada yeni tahminler yapılmaya devam ediyor. İşte sarı metalin önümüzdeki ay nereye gideceğine dair birkaç öngörü.

Altın fiyatı için yön neresi?

Trading Economics analistlerine göre önümüzdeki 12 ay içinde altın fiyatı 1.400 dolar ile 1.700 dolar arasındaki seviyelere yer alacak. Altın fiyatı Pazartesi günü 1.780 dolar seviyesinden işlem gördü. Bu seviye son 7 haftanın en düşük seviyesi olan 1.760 dolar seviyesinden çok da uzak olmayan bir aralığa işaret ediyor. Burada özellikle sarı metal fiyatı için 1.770 dolar seviyesine işaret ediliyor. 200 ve 50 günlük hareketli ortalamalarda bir daralmanın yaşanması, son altın fiyatı hareketine karşı bir uyarı olarak değerlendiriliyor.

Şimdi analistler bu trendin devam etmesi durumunda ayrıca 200 günlük hareketli ortalamanın 50 günlük hareketli ortalamanın altına gerilemesi durumunda “Death Cross” olarak bilinen teknik bir grafik paterninin ortaya çıkacağını söylüyorlar.

Sarı metal 1.760 dolardan destek buldu

Geçen hafta altın fiyatları artan açık pozisyon ve hacimle yüksek bir notla kapandı. Buna karşılık, sarı metal, öngörülebilir gelecekte ons başına 1.800 dolarlık kritik bariyer için hala mücadelesini sürdürüyor. Negatif tarafta ise, 1.760 dolarlık alan bir faaliyet merkezi olarak hareket etmeye devam ediyor. Trading Economics analistlerince aşağıda belirtilen projeksiyon, Federal Rezerv’in faaliyetlerine bağlı olarak sarı metal fiyatının önümüzdeki 12 ay boyunca düşüş eğilimine girme olasılığını gösteriyor.

Kriptokoin.com'in belirttiği üzere sarı metal, konu enflasyonist baskıları yönetmeye geldiğinde merkez bankasının hareketsizliğine karşı bir koruma işlevi görüyor. Bu yüzden geçen hafta Fed’in geçen haftaki açıklamalarının akabinde sarı metal fiyatı önemli gerilemeler yaşadı. Cuma günü sağlanan veriler, gelecekteki enflasyonun mümkün olduğunu teyit ediyor. Ancak yukarı yönlü bir sürpriz olmaması altının bir miktar destek kazanmasına da yardımcı oluyor. Sarı metalin gram fiyatı 492 TL seviyesinden işlem görüyor.