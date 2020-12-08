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Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri
Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-12-08 14:14:56 -
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,19 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,46 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1930021682
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,17726012
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,3918180
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,21683136
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,25705713
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,01342013
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,461358
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0425250

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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