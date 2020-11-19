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Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri
Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-11-19 13:51:17 -
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,19 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1929924554
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,04726012
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,1418126
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,5667607
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,3870637
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0834259
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,7213013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0325250

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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