  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri
Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-11-17 15:26:46 -
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,31 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,3129823068
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,19725913
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,7417161
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,62672938
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,27705911
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2634295
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,9113130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0325250

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni dönem başlıyor... Müthiş KKTC hamlesi! Şimdiden 4 devlet hazır
Dünya

Yeni dönem başlıyor... Müthiş KKTC hamlesi! Şimdiden 4 devlet hazır

Ermenilerin Dağlık Karabağ işgali son bulurken KKTC’yi de tanımanın yolu açıldı. Pakistan ve Libya da hazır. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,..
Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İmamoğlu talimatını ben verdim!
Siyaset

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İmamoğlu talimatını ben verdim!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek" programında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan Kanal İstan..
ABD ordusu telefondan veri hırsızlığı yapıyor! Müslümanlar hedefte
Dünya

ABD ordusu telefondan veri hırsızlığı yapıyor! Müslümanlar hedefte

Amerika Birleşik Devltelri (ABD) ordusunun, dünyanın dört bir yanında kullanılan ve zararsız gibi görünen telefon uygulamaları üzerinden ins..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay