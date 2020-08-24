  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri
Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-08-24 14:33:05 -
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,23 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,05 ile "Para Piyasası Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları -0,23 292 123 169
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları -0,05 72 55 17
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,67 17 0 17
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,91 65 3 62
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,25 68 24 44
Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,21 34 17 17
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -1,05 12 0 12
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,05 24 24 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son anket sonuçları açıklandı! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı
Siyaset

Son anket sonuçları açıklandı! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

İstanbul Ekonomi Araştırma, CHP'den dışlanan Muharrem İnce ile ilgili bir kamuoyu araştırması yaptı.
Donald Trump ‘‘büyük afet’’ ilan etti
Dünya

Donald Trump ‘‘büyük afet’’ ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın, California'da devam eden yangınlar için ‘büyük afet’ ilan etti.
PTT kargo
Ekonomi

PTT kargo

PTT kargo takip | Günümüzde alışverişlerin çoğu online olarak yapılmaya başladı. Bu durum pandemi sürecinde ise daha da arttı. Online alışve..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı