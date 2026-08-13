Yeni Parti’den Ekrem İmamoğlu kararı! Cumhurbaşkanı yapacaklardı ilk üye yaptılar
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yolsuzluktan tutuklu bulunduğu cezaevindeyken önceki gün partisi CHP'den istifa eden Ekrem İmamoğlu, Yeni Parti'nin İstanbul'daki ilk üyesi yapıldı.
Yeni Parti'nin üyelik sisteminin açılmasının ardından İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nun Yeni Parti'nin İstanbul'daki ilk üyesi olduğunu açıkladı.
CHP’lileri partiye üye olmaya da davet eden Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yeni Parti milletimizin eseridir. Üyelik sistemimiz açıldı. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu da, İstanbul'un ilk üyesi oldu. Sizleri Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde çıktığımız büyük yolculuğa katılmaya, Yeni Parti'ye üye olmaya davet ediyoruz."