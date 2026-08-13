Saatlerce her yerde arandı! Akdağ’ın eteklerinde bulundu
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Antalya’nın Kaş ilçesinde yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu E.K. için jandarma ekipleri seferber oldu.
Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Mahallesi’nde yakınlarının haber alamadığı E.K. için sabah saatlerinde kayıp başvurusu yapıldı Gömbe Mahallesi'nde bu sabah yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu E.K'nin bulunması için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve asayiş ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu E.K, Akdağ Dağı'nın eteklerinde sağlıklı şekilde bulundu.
Genel sağlık durumu iyi olan E.K, kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi.