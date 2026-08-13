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Gündem İklim krizine karşı radikal adımlar! Su Kanunu taslağı tamamlandı, hayati kararlar yolda!
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İklim krizine karşı radikal adımlar! Su Kanunu taslağı tamamlandı, hayati kararlar yolda!

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Su Kurulu'nun 6. Toplantısı'nda su yönetimi ve iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin hayati açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, merakla beklenen Su Kanunu taslağına ilişkin teknik hazırlıkların tamamlandığını ve taslağın görüşe açıldığını duyurdu.

Kuraklık ve aşırı yağışların aynı anda yönetilmesi gerektiğini belirten Bakan Yumaklı, baraj doluluk oranının %72 seviyesine ulaştığını fakat iklim değişikliği sebebiyle yeni stratejilerin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Dijitalleşme ve Su Verimliliği Seferberliği ile kaynakların koruma altına alınacağını ifade eden Yumaklı; atık suların yeniden kullanımı, akıllı su yönetim sistemleri, taşkın haritaları ve sınır aşan sular konularında kararlılık mesajı verdi.

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