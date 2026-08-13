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Spor Beşiktaş - Hradec Kralove maçının ilk 11’leri açıklandı
Spor

Beşiktaş - Hradec Kralove maçının ilk 11’leri açıklandı

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Beşiktaş - Hradec Kralove maçının ilk 11’leri açıklandı

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Çek ekibi Hradec Kralove ile karşılaşacak. Hradec Kralove'u elemesi halinde Beşiktaş'ın play-off turunda rakibi Kauno Zalgiris olacak. İşte Italiano’nun ilk 11 tercihi...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında evinde Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada İsviçreli hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder'in yardımcılıklarını aynı ülkeden ikiz kardeşler Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlenecek.

İŞTE İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih Özcan, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan Fakılı, Oh.

HRADEC KRALOVE:

Siyah-beyazlı takım, 1-0 kazandığı deplasmandaki ilk maçın rövanşını sahasında da kazanarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.

 

Ouattara YOK

Siyah-beyazlılarda Hradec Kralove karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor. Beşiktaş'ta ilk maçta ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılan Kassoum Ouattara, cezası nedeniyle rövanşta görev yapamayacak.

Kalesini gole kapattı

Beşiktaş, bu sezon oynadığı üç resmi maçta da kalesinde gol görmedi. Vincenzo Italiano yönetiminde Midtjylland maçlarını 1-0 ve 2-0 kazanan siyah-beyazlılar, 3. eleme turu ilk karşılaşmasında da Hradec Kralove'u 1-0 yendi.

Takım savunmasının yanında Tiago Djalo ve Emirhan Topçu'nun formu, kalede ise Alexander Nübel'in önemli kurtarışları rakiplere gol sevinci izni vermedi.

 

Siyah-beyazlılar, galibiyet veya beraberlikte tur atlayacak

Siyah-beyazlı ekip, Çekya takımı karşısında alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde adını play-off turuna yazdıracak. Hradec Kralove'un müsabakada alacağı tek farklı galibiyetler ise maçı uzatmaya götürecek. Konuk ekip, karşılaşmayı iki ya da daha farklı kazanması durumunda bir üst tura adını yazdıracak.

Kazanırsa play-off'ta rakip Kauno Zalgiris

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'u geçmesi halinde play-off turu aşamasında rakibi de belli oldu. Siyah-beyazlılar, Çekya ekibini geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e oynadığı iki maçı da kaybeden Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile play-off turunda karşılaşacak. Litvanya takımı, Dinamo Zagreb'e turu 5-0 ve 2-1'lik yenilgilerle kaybetti.

 

Elenirse Konferans Ligi'nde Panathinaikos'un rakibi olacak

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nden 3. eleme turunda elenirse yoluna Konferans Ligi play-off'unda devam edecek. Beşiktaş, Hradec Kralove'a turu kaybettiği takdirde Konferans Ligi üçüncü eleme turunda CSKA 1948'i 1-1 ve 2-1'lik skorla eleyen Panathinaikos ile play-off'ta karşı karşıya gelecek.

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