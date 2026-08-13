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Dünya Ukrayna’da bilgisayar oyunuyla eğitim GTA oyuncusundan dron operatörü!
Dünya

Ukrayna’da bilgisayar oyunuyla eğitim GTA oyuncusundan dron operatörü!

Yeniakit Publisher
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Ukrayna’da bilgisayar oyunuyla eğitim GTA oyuncusundan dron operatörü!

Ukrayna'daki askerlerin eğitimi sırasında popüler bilgisayar oyunu Grand Theft Auto (GTA) Vice City'nin kullanıldığı ortaya çıktı. Bu oyundaki zorlu helikopter görevini başarıyla yapanlar FPV drone operatörü oluyor.

Ukrayna'daki askerlerin eğitimleri sırasında bir bilgisayar oyunu oynatıldığı ortaya çıktı. İnsansız hava araçları (İHA) ile Grand Theft Auto (GTA) Vice City ile bir bağ keşfedildi.

Ukrayna Hava Taarruz Kuvvetleri'ne bağlı 199. Eğitim Merkezi İnsansız Sistemler Eğitim Bölüğü Komutanı Yüzbaşı Anton Bobrovskyi'ye göre, Grand Theft Auto (GTA) serisindeki zorlu helikopter görevini tamamlayabilen askerler, cephede en başarılı FPV drone operatörlerine dönüştü.

Ukrinform'un haberine göre, Ukrayna'daki askerler oyun kumandası becerisini cephede İHA kullanarak gösteriyor. Ayrıca orduya yeni katılacak askerlerin bu oyunda deneyime sahip olup olmadığı da sorgulanıyor.

Ukrayna Hava İndirme Kuvvetleri, İHA operasyonlarını sürdürebilmek için yazılımcı, donanım teknikeri ve IT profesyonelleri gibi sivil teknik geçmişe sahip kişileri hızlandırılmış eğitim programlarıyla bünyesine katıyor. Cephe hattındaki İHA ekipleri yazılım güncellemelerinden, teknik bakımdan ve donanım modifikasyonundan sorumlu oluyor.

Eğitim süreleri ise sistemin karmaşıklığına bağlı olarak değişiyor. Örneğin çok rotorlu keşif İHA'larının kullanımı için verilen eğitim 15 güne kadar sürerken ağır bombardıman İHA'ları ve FPV İHA pilotlarının eğitimi yaklaşık bir ay sürüyor.

Ukrayna ordusu kısa süre önce eğitim programına sabit kanatlı saldırı İHA'larını da ekledi. Kaynak:TGRTHaber

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Yorumlar

hayal-et

o zaman ben "FPV drone operatörü " olabilirim, değil mi?
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