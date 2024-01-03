Yatırım devinden Elon Musk'a şok üstüne şok

Yatırım devi Fidelity, yeni bir menkul kıymetler dosyasına göre, eskiden Twitter olarak bilinen platform olan X'in sahip olduğu hisselerin, Musk'ın sosyal medya şirketini Ekim 2022'de ilk satın aldığı zamana göre yüzde 71,5 daha az değerli olduğuna inandığını bildirdi.

Fidelity'nin raporladığı bilgilere göre sahip olduğu X hisselerinin değerinin geçen Nisan ayında söylediği 6,55 milyon dolarlık seviyeden 5,6 milyon doların biraz altına indiğini tahmin etti. Bu, yüzde 14,5 daha azına işaret ederken Fidelity fonunun, Musk'ın Twitter'ı satın almayı tamamladığı sıralarda hisselerinin değerinde olduğunu söylediği 19,66 milyon dolarlık tutardan keskin bir düşüş oldu.

Yatırım şirketi, dosyalamada, X'teki hisselerinin fonun 49 milyar dolardan fazla olduğunu söylediği toplam değerinin yüzde 0.01'inden daha azını temsil ettiğini belirtti.

Fidelity, Linda Yaccarino'nun X'in CEO'su olduğu dönemde, geçen yaz X'in tahmini değerini birkaç kez hafifçe artırdı. Ancak o zamandan bu yana, X hisselerinin tahmini değerini düşürmeye devam etti.

X'in özel bir şirket olması nedeniyle Fidelity'nin tahminleri, X'in sağlığının yakından izlenen bir göstergesi olarak önem taşıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO