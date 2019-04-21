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Yat yarışları: Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi

Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun beşinci ayağı tamamlandı

21 Nisan 2019 Pazar 17:54
Yat yarışları: Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) düzenlendiği Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda beşinci ayak mücadelesi sona erdi.

Organizasyonun 5. ayağına Türkiye, Hollanda ve Rusya'dan 24 yat ile 230 sporcu katıldı.

Yelkenli yatlar, sabah saatlerinde bağlı bulundukları Netsel Marina'dan çıkarak körfeze açıldı. Yelkenciler, rüzgarı beklerken antrenman turları attı.

Rüzgarın çıkmasının ardından hakem heyetinin başlattığı yarışta yatlar, körfezde renkli görüntüler oluşturdu.

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cem Tekdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun 5. ayağını gerçekleştirdiklerini trofenin son ayağının da mayısta yapılacağını söyledi.

Körfez içinde başlayıp açık denize doğru güzel bir parkurda son gün yarışlarının yapıldığını belirten Tekdağ, "Bugün tek yarış yaptık. Rüzgarımız zaman zaman azaldı ama zaman zaman da yüksekti. Güzel bir ayak yaşadık. Başarılı ve yelkencilerin memnun olarak ayrıldığı bir ayak yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışlarda sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şu şekilde oluştu:

IRC-1

1- Lemon (Onur Tok)

2- Sütlaç Gökova Yelken Kulübü (Mahmut Saral)

3- Alexandra (Ahmet Yorgancı-Bülent Görgün)

IRC-2

1- Corendon Cheese (Güney Kaptan)

2- Fifty Fifty Nissan (Bartu Özsoy)

3- Symfony (Timokov Anton)

IRC-3

1- Kayk Apaz-Kömürcüoğlu (Doğukan Kandemir)

2- İskorpit (Bülent Çelik)

3- Dawn (Mustafa Alp Dilek)

IRC-4

1- Clevella (Leo Kolf)

2- Boomerang (Serdar Şahin)

3- Çakıl (Zafer Öznur)

ERGO-MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın son ayağı olan altıncı ayağı, 11-12 Mayıs'da gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 17:54
  1. Marmaris
  2. Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi
  3. Muğla
  4. Yat yarışları

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