Akit, Bayram Ali Öztürk cinayetinde sır perdesini aralıyor! Katili kaçırmayınca susturdular

2006 yılında şehit edilen İsmailağa Camii İmamı Bayram Ali Öztürk Hocaefendi cinayetinde çarpıcı tedaylar ortaya çıkıyor. Dosya içeriği, tanık beyanları ve sahadaki hareketlilik birlikte değerlendirildiğinde; katil Mustafa Erdal’ın saldırının hemen ardından etkisiz hâle getirilmesiyle birlikte bazı kişiler tarafından çevrelendiği ve hızla olay yerinden çıkarılmaya çalışıldığı yönündeki iddialar dikkat çekiyor. Katilin kollarına girilerek cami içerisinden çıkarılmak istendiği, üst kat bölümünden merdivenlere doğru götürüldüğü açık şekilde ifade ediliyor. Olayın kırılma noktası ise polis müdahalesi. Merdiven başına kadar getirilen katil M. Erdal, polis ekiplerinin anlık müdahalesiyle tekrar içeriye alınarak kontrol altına alınıyor. Bu müdahale olmasaydı, bugün kamuoyunun çok daha farklı ve vahim bir tabloyla karşı karşıya kalabileceği değerlendirmesi yapılıyor. Ancak asıl çarpıcı olan, katili dışarıya çıkarmaya çalışan kişilerin sonraki beyanları. Bu şahısların ilk etapta olay yerinde bulunmadıklarını söyledikleri, yapılan tespitlerle olay anında orada olduklarının ortaya çıktığı; sonrasında ise korktukları için söyleyemediklerini, ardından yeniden çelişkili beyanlarla olayın dışında olduklarını söylemeleri dikkat çekiyor.

DOSYA SORULARLA DOLU

Şehit Bayram Ali Öztürk Platformu’nda Akit’e yapılan açıklamada şunları kaydedildi: “Katili dışarıya taşımaya çalışan bu kişiler neden serbest bırakıldı? Katilin olay yerinden çıkarılmaya çalışılması tesadüf olarak açıklanamayacak kadar açık. Bu girişimin başarılı olması hâlinde, bugün katilin kimliğinin dahi tartışılıyor olabileceği gerçeği, olayın vahametini gözler önüne seriyor. Dosyada yer alan bulgular katilin sıradan bir ‘meczup’ olmadığını da güçlü şekilde düşündürüyor. Olayın oluş biçimi, zamanlaması ve sonrasındaki gelişmeler birlikte ele alındığında; bu eylemin profesyonel bir çerçevede, iz bırakmamaya yönelik bir plan dahilinde gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali öne çıkıyor. Dahası, olay öncesinde cami içerisinde ön saflarda bulunan ve cemaat tarafından tanınmayan bazı kişilerin; hem katile müdahale edenler hem de katili dışarıya çıkarmaya çalışanlar arasında yer aldığı iddiaları, dosyanın boyutunu daha da derinleştiriyor. Tüm bu veriler bir araya getirildiğinde ortaya çıkan tablo şudur: Bu dosya yalnızca bir cinayet dosyası değildir. Bu dosya, çözülmemiş bağlantılar ve koparılmış halkalarla dolu bir yapıyı işaret etmektedir.”

HAKLARI İADE EDİLMELİ

DİNBİR-SEN Genel Başkanı Yusuf Özdemir de şunları söyledi: “Geçmişten bugüne Türkiye’de ideolojik ve düşünce ikliminde gerçekleşen hadiselerin yargı sürecindeki boyutu gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Kimlerin kimleri kolladığı ve kime karşı kumpas kurduğu son günlerde ve gündem oluşturarak ortaya çıkıyor. Müslümana karşı yapılan saldırılarda, eline fırsat geçtikçe birilerinin neler yapabildiğini hep beraber gördük. Geçmişte mağdur olan ve bu mağduriyet içerisinde ceza alan birilerinin ideolojik yapısı altında kalan inanç kimliğindeki hocalarımızın, alimlerimizin geriye dönük faili meçhul dosyalarının araştırılıp haklarının iade edilmesini talep ediyoruz.”

AYDINLIĞA KAVUŞSUN

27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise, şunları dile getirdi: “Mahmut Hocaefendi zamanında İslama ve ümmete hizmet eden örnek cemaatlerimizden olan İsmailağa Cemaati, karanlık odakların hedefi haline geldi. Cemaati hedef alan karanlık odaklar, ikilik çıkartmak ve cemaati toplum nezdinde olumsuz göstermek üzere çok tuzaklar kurdular. 20 yıl önce Bayram Ali Öztürk Hocaefendi’yi İsmailağa Camii’nde şehit ettiler. Aradan geçen onca zaman içinde cinayet aydınlatılamadı. Şimdi Adalet Bakanlığı faili meçhul dosyaların yeniden ele alınarak çözülmesine yönelik çalışma başlattı. Bizler bu çabaların başarıya ulaşacağına ve başta Hocaefendi cinayeti olmak üzere bu tür dosyaların aydınlığa kavuşacağına, ülkemiz üzerinde kirli hesapları olan hangi karanlık odakların işi olduğunun ortaya çıkarılacağına inanıyoruz.”