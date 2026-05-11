Özkan Yalım Özgür’e çalışmış! Pavyon aracını Özel için kaldırmış

Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 200 bin TL’si bahçe duvarına, 1 milyonu ise Demirkan isimli yakın arkadaşına olmak üzere Özgür Özel’e 1,2 milyon TL rüşvet verdiğini itiraf eden Uşak’ın uçkur düşkünü eski başkanı Özkan Yalım’ın bir skandalı daha patlak verdi. CHP liderine belediye kasasından 7,7 milyonluk ultra lüks makam aracı alan Yalım’ın, delege seçimlerinde de kamunun kaynaklarını seferber ettiği ve pavyon aracıyla delege taşıdığı ortaya çıktı. Akit’in ele geçirdiği bilgilere göre, 17 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılan CHP Uşak mahalle/köy/ilçe delege seçimlerinde Özel’e destek için seferber olan Yalım’ın gece yarısı vatandaşları telefonla arayarak baskı kurduğu, çalışanları ‘kırmızı listeye’ oy vermeye zorladığı, pusulayı Cihan Aras isimli şahsa vermeleri yönünde emirler yağdırdığı ve aksi tavır takınanları işten atmakla tehdit ettiği öğrenildi. Payvonunda çalışan personelin maaşını ve sevgililerinin lüks giderlerini dahi belediye kasasından ödeyen Yalım’ın bizzat telefonda ulaştığı CHP delegelerine, “Bu seçimi alalım ben sana iş konusunda yardımcı olacağım” diye vaatler verdiği belirtildi. Bununla yetinmeyen uçkur düşkünü, kendisine ait Yalım Garden Park Otel içinde açılan Jolly Joker adlı pavyona tahsisli servis aracıyla delegeleri sandığa taşıdığı öğrenildi.

“YALIM GECE YARISI OY İÇİN ARADI”

Celal Kızak isimli vatandaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Uşak Belediyesi’nin imkanlarının delege seçimlerinde nasıl seferber edildiğini şöyle ifşa etti: “İnsanlara baskı kurarak kazandınız o seçimi. Siz hak ederek kazanmadınız, tehdit ettiniz belediye çalışanlarını. Bunlardan biri de benim. Gece yarısı aradılar. Oyunu kırmızı listeye vereceksiniz diye. Bizzat Özkan Yalım, gece yarısı aradı; ‘Celal yarın oyunu kullanıyorsun, yanında 5 kişi daha götürüyorsun oy kullandırtmak için. Kırmızı pusulayı atıp veya pusulaları Cihan’a götürüyorsun. Yarın Cihan’a soracağım’ dedi. Biz de işten çıkarılma korkumuza kırmızı pusulayı oy olarak kullandık. Pusulayı Cihan Aras’a verdik.”

BELEDİYE ÖZEL’İN EMRİNDE

Yerel gazeteci Hakan Koruk da şunları anlattı: “Son günlerde mahalle köy ve ilçelerde delege seçimlerini tamamlayan CHP Uşak il teşkilatı, beyaz listenin delege seçimlerinden çekilmesiyle birlikte sahayı Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın çıkardığı kırmızı listeye bırakmıştı. Beyaz listenin çekilmesiyle birlikte İl Başkanlığı görevinden istifa eden Sevinç Soyer Yazgan ve Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen ile beraberinde çok sayıda il ve merkez ilçe yöneticileri görevlerinden istifa edip Yalım’ın Uşak Belediyesi personeline baskı yaparak oy kullandırttığını, bunun yanında çok sayıda kimliği belirsiz kişilerin seçim öncesi partiye üye yapılarak oy kullandırıldığını, ayrıca parti tüzüğüne de aykırı davranışlarda bulunarak belediye imkânlarının bu seçimlere alet edildiğini de iddia ederek yazılı bir basın açıklaması yayınlamışlardı.”

“KIRMIZI LİSTEYE YARDIMCI OLALIM”

İki kişi arasında gerçekleşen bir telefon görüşmesinde ise oy karşılığı işe alım vaadinde bulunulduğu öne sürüldü. “Cihan” isimli partili, oy kullanacak bir delegeye, seçimde destek vermesi halinde iş konusunda yardımcı olunacağı yönünde söz verdiği ifadelere yansıdı. Görüşmede, belediyede işe girmek amacıyla partiye üye olduğunu belirten delegeye, “Burçin” isimli kişinin seçim sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunduğu öne sürüldü. Görüşmede, “Kırmızı liste ve beyaz liste yarışacak. Biz zaten öndeyiz, seçimi de kazanacağız. Kırmızı liste senin talepte bulunabileceğin yer dostum” talimatı verilen delegenin, “Beyaz beni işe koyabilir mi?” sorusuna ise, “Beyaz seni işe koyamaz. Beyaz, Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen ekip. Ben seni birkaç abine göndereceğim, taleplerini onlara iletebilirsin” deniliyor. Telefon görüşmesinde, oy desteği karşılığında belediyede iş imkânı sağlanabileceğine dair ifadelerin yer aldığı öne sürüldü. Seçim sonrasına işaret edilerek, şöyle deniliyor: “Bu pazar seçimimiz var. Biz senden ricamız kırmızı listeye oy vermen. Biz size yardımcı olacağız kardeşim. Şu anda bu seçimleri atlatalım, gerekirse Halil Başkan’la (Halil Arslan belediye başkan yardımcısı) geliriz beraber konuşuruz. 1 aya kadar halledeceğiz inşallah. Halil Başkan’ın oy kullanacağından haberi olur. İş başvurusu için CV vereceğiz. Pazar geçtikten sonra seçim sürecimiz var.”