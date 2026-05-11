Gündem Ali Karahasanoğlu: Özgür Özel'in minibüsü dinleniyor mu?
Ali Karahasanoğlu: Özgür Özel'in minibüsü dinleniyor mu?

Ali Karahasanoğlu: Özgür Özel'in minibüsü dinleniyor mu?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, kaleme aldığı son yazısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tahsis edilen minibüs üzerinden çarpıcı iddialarda bulunarak, CHP belediyeleri ve parti yönetimi arasındaki "kirli ilişkiler" ağını masaya yatırdı.

Karahasanoğlu, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tahsis edilen minibüsün masraflarını belediye iştiraklerinden karşıladığı iddialarının önce reddedildiğini, ancak Özel’in "kamu zararı varsa öderiz" çıkışıyla bu durumu zımnen kabul ettiğini belirtti.

VIP minibüs ve dinleme şüphesi

Yazısında Özgür Özel’in son dönemde Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Cumhurbaşkanlığı üzerinden dile getirdiği "senaryolara" değinen Karahasanoğlu, asıl tehlikenin Özel'in kendi altında olduğunu iddia etti:

  • Ses Kaydı İddiası: Karahasanoğlu, minibüsün VIP eklemelerini yaptıran ve şu an cezaevinde olan Özkan Yalım’ın, bu masrafa sadece adaylık için katlanmamış olabileceğini savundu.
  • Şantaj Korkusu: Minibüse, araçtaki tüm sesleri kaydeden bir özellik ekletilmiş olabileceğini öne süren yazar, "Kim bilir belki de o ses kayıtları şimdi Özkan Yalım’a ait bir banka kasasında duruyor olabilir" diyerek Özel'in bu korkuyla başkalarına saldırdığını iddia etti.

"Metres" ve "Çanta" şantajı iddiası

Karahasanoğlu, CHP içindeki ihtilafların "şantaj" boyutuna ulaştığını ileri sürerek Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım üzerinden bir örnek verdi:

"Özkan Yalım’ın, Özgür Özel’e çanta hediye ettiğini, ikinci çantanın ise metrese hediye edilmiş olabileceğini söylemesini şantaj dışında neyle izah edebiliriz? Açık açık Genel Başkanına, 'metres ilişkini biliyorum, sen de benim aleyhime konuşma' denilmiş olmuyor mu?"

İtiraflar ve adli makamlara uyarı

Yazıda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık itiraflarına da değinildi. Gökhan Böcek’in, Veli Ağbaba’ya 1 milyon Euro götürdüğüne dair itirafları hatırlatan Karahasanoğlu, adli makamları "yanıltma amaçlı ifadelere" karşı dikkatli olmaya çağırdı. Yazar, paranın cinsi veya miktarının değiştirilerek gerçeklerin sulandırılabileceği uyarısında bulundu.

Karahasanoğlu yazısını, "CHP kendisini temizlesin, başkalarının onlardan istediği bir yardım yok" sözleriyle noktaladı.

