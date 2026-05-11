Avrupa'da kiralar asgari ücreti geçti!

Avrupa’daki asgari ücret verilerine göre birçok başkentte kira fiyatları çalışanların aylık gelirini aşmış durumda. Prag ve Lizbon, en yüksek kira yükünün görüldüğü şehirler arasında öne çıkarken; Brüksel ile Berlin ise asgari ücretliler için görece daha erişilebilir barınma imkanları sunan başkentler olarak değerlendirildi.

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) tarafından yayımlanan güncel analiz verilerine göre, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyük çoğunluğunda iki yatak odalı bir dairenin ortalama kira bedeli, brüt asgari ücret tutarlarının üzerine çıktı. Konut ve fatura giderlerinin hane halkı harcamalarındaki payı AB genelinde yüzde 23,6 seviyesinde gerçekleşirken, büyükşehirlerdeki kira yükü asgari ücretli çalışanların toplam kazancını geride bıraktı. Veriler, 21 AB ülkesindeki yaklaşık 13 milyon asgari ücretli çalışanın barınma maliyetleri karşısında ciddi bir finansal baskı altında olduğunu doğruladı.

ASGARİ ÜCRETTE EN BÜYÜK MAKAS PRAG ŞEHRİNDE

Çekya'nın başkenti Prag, kira maliyetinin asgari ücrete oranı bakımından listenin başında yer aldı. Kentte ortalama kira bedeli 1.710 euro olarak kaydedilirken, ülkedeki brüt asgari ücret 924 euro seviyesinde kaldı. Bu verilere göre Prag'da bir daire kiralamak için asgari ücretin yüzde 185'ine tekabül eden bir tutarın ödenmesi gerektiği hesaplandı. Benzer bir tablo Portekiz'in başkenti Lizbon'da da gözlendi; 1.073 euro tutarındaki asgari ücrete karşılık kira bedelinin 1.710 euroya ulaşmasıyla oran yüzde 168 olarak gerçekleşti.

BARINMA MALİYETİ KAZANCIN YÜZDE 150 SINIRINI AŞTI

Budapeşte, Bratislava, Sofya, Atina ve Riga şehirlerinde kira bedelleri brüt asgari ücretin yüzde 150'sini aşmış durumda. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bu oran yüzde 159, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da ise yüzde 158 olarak ölçüldü. Paris ve Madrid gibi metropollerde de durum benzerlik gösterdi; Paris'te 1.823 euro olan asgari ücrete karşılık ortalama kira 2.523 euroya ulaştı. Madrid'de ise 1.381 euro tutarındaki asgari ücret, 1.721 euro seviyesindeki ortalama kira bedelini karşılamaya yetmedi.