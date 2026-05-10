SON DAKİKA
Gündem
Trump'tan İran'a dehşet saçan tehdit! "Orayı izliyoruz, yaklaşanı havaya uçuracağız" diyerek dünyaya meydan okudu!

Cem Kaya
Trump'tan İran'a dehşet saçan tehdit! "Orayı izliyoruz, yaklaşanı havaya uçuracağız" diyerek dünyaya meydan okudu!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını Uzay Kuvvetleri aracılığıyla anlık olarak takip ettiklerini belirterek, tesislere yönelik herhangi bir müdahale girişiminde doğrudan askeri güç kullanacaklarını ilan etti. Gazeteci Sharyl Attkisson'a konuşan Trump, uranyumun bulunduğu noktayı tam kontrol altında tuttuklarını vurgulayarak, "Birisi o yere yaklaşırsa onu havaya uçuracağız" sözleriyle Tahran yönetimine doğrudan savaş tehdidinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun bulunduğu tesisi gözetim altında tuttuklarını belirterek, söz konusu tesise herhangi bir erişim girişimi halinde askeri müdahalede bulunacakları tehdidinde bulundu.

Amerikalı gazeteci Sharyl Attkisson'a verdiği mülakatta, İran'a yönelik soruları cevaplayan Trump, ABD'nin, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu neden hala ele geçiremediğine ilişkin bir soruya, "Bunu bir noktada elde edeceğiz, onu gözetim altında tutuyoruz. Biliyorsunuz, Uzay Kuvvetleri diye bir şey kurdum ve orada her şeyi izliyorlar." yanıtını verdi.

Trump, uranyumun bulunduğu yer için "Orayı çok iyi gözetim altında tutuyoruz. Herhangi biri o yere yaklaşırsa, bunu bileceğiz ve onu havaya uçuracağız." diye konuştu.

İran'ın "askeri olarak yenildiğini" savunan Trump, ABD'nin bugün bölgeden çekilmesi halinde İran'ın yeniden inşasının 20 yıl süreceğini iddia etti.

Donald Trump, Hürmüz Boğazı ile ilgili bir soru üzerine ise "Boğaza ihtiyacımız yok. Bunu İsrail, Suudi Arabistan, Katar ve diğerlerine yardım etmek için yapıyorduk. Boğazın kullanımında yüzde 1'lik bir payımız var ve bunu da bir iyilik olarak yaptık." ifadesini kullandı.

Birçok NATO ülkesinin, Hürmüz Boğazı'nı kullandığına işaret eden Trump, NATO'yu "kağıttan kaplan" şeklinde niteleyerek, İran'a karşı ABD'nin yanında yer almamalarını da eleştirdi.

