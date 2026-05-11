Böcekler ifade vermeye başladı! Etkin pişmanlık ifadeleri sabaha kadar sürebilir

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 5 Temmuz’da gözaltına alınan ve aynı gün tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na dikkat çeken bir başvuruda bulundu. Böcek’in, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için yaptığı başvurunun ardından öğle saatlerinde Antalya Adliyesi’ne getirildiği öğrenildi.

İfade süreci sabah saatlerine kadar sürebilir

A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş’ın aktardığı bilgilere göre, Muhittin Böcek’in ifade alma işlemi oldukça kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Karataş, adliyeye getirilen Böcek’in ifade işlemlerinin saatlerce sürebileceğini, hatta sabahın ilk ışıklarına kadar devam etme ihtimalinin olduğunu belirtti.

Baba ve oğul birlikte ifade veriyor

Soruşturma kapsamında ek ifade veren tek isim Muhittin Böcek değil. Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in de yeniden ifade işlemleri sürdürülüyor:

Tutuklama kararının ardından görevden uzaklaştırılmıştı; etkin pişmanlık talebi bizzat kendisinden geldi. Gökhan Böcek: 2 Mayıs tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada da etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade vermişti.

Ortak Süreç: Şu an hem baba hem de oğlun adliyede ek ifadelerini vermeye devam ettikleri bildirildi.

İtiraf ihtimali gündemde

Mehmet Karataş, etkin pişmanlık talebinin doğrudan zanlılar tarafından gelmesinin önemine değinerek, "Bu talep kendilerinden geldiği için bir itiraf süreci yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu. Soruşturmanın seyrini değiştirebilecek bu ek ifadeler, adli makamlarca titizlikle takip ediliyor.