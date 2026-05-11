  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MV Hondius’ta tahliye sürüyor! Fransa’ya dönen yolculardan birinde semptom görüldü Belediyeye ve Tanju Özcan'a tazminat davası açıyor! Maviş belediyedeki işinden ayrıldı Muhittin Böcek’ten etkin pişmanlık başvurusu! Savunma Bakanı görevinden ayrıldı! Letonya’da İHA krizi istifa getirdi Melih Gökçek'ten Veli Ağbaba'ya sert rüşvet yaylım ateşi! Foyası 5 dakikada ortaya çıktı, şimdi ne diyecek? Destici'den emekliye kurban müjdesi çağrısı! 10 bin lira olsun İsrail’in alıkoyduğu aktivist Barselona’ya döndü! “Yolculuğumuz daha yeni başladı” Trump'tan İran'a dehşet saçan tehdit! "Orayı izliyoruz, yaklaşanı havaya uçuracağız" diyerek dünyaya meydan okudu! Destici, 33 kişinin 13 yaşındaki çocuğa tecavüz etmesine öfke kustu: Hepsini asacağız! İran'dan Batı'ya Hürmüz Boğazı resti! Bölge dışı güçlere kapılar kapatıldı, Tahran "karşılık veririz" diyerek uyardı!
Gündem Böcekler ifade vermeye başladı! Etkin pişmanlık ifadeleri sabaha kadar sürebilir
Gündem

Böcekler ifade vermeye başladı! Etkin pişmanlık ifadeleri sabaha kadar sürebilir

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Böcekler ifade vermeye başladı! Etkin pişmanlık ifadeleri sabaha kadar sürebilir

Antalya’da rüşvet soruşturması: Muhittin Böcek ve oğlu ek ifade veriyor Antalya Büyükşehir Belediyesi’ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek, "etkin pişmanlık" başvurusunda bulunarak ek ifade vermeye başladı.

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 5 Temmuz’da gözaltına alınan ve aynı gün tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na dikkat çeken bir başvuruda bulundu. Böcek’in, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için yaptığı başvurunun ardından öğle saatlerinde Antalya Adliyesi’ne getirildiği öğrenildi.

İfade süreci sabah saatlerine kadar sürebilir

A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş’ın aktardığı bilgilere göre, Muhittin Böcek’in ifade alma işlemi oldukça kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Karataş, adliyeye getirilen Böcek’in ifade işlemlerinin saatlerce sürebileceğini, hatta sabahın ilk ışıklarına kadar devam etme ihtimalinin olduğunu belirtti.

Baba ve oğul birlikte ifade veriyor

Soruşturma kapsamında ek ifade veren tek isim Muhittin Böcek değil. Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in de yeniden ifade işlemleri sürdürülüyor:

  • Muhittin Böcek: Tutuklama kararının ardından görevden uzaklaştırılmıştı; etkin pişmanlık talebi bizzat kendisinden geldi.
  • Gökhan Böcek: 2 Mayıs tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada da etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade vermişti.
  • Ortak Süreç: Şu an hem baba hem de oğlun adliyede ek ifadelerini vermeye devam ettikleri bildirildi.

İtiraf ihtimali gündemde

Mehmet Karataş, etkin pişmanlık talebinin doğrudan zanlılar tarafından gelmesinin önemine değinerek, "Bu talep kendilerinden geldiği için bir itiraf süreci yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu. Soruşturmanın seyrini değiştirebilecek bu ek ifadeler, adli makamlarca titizlikle takip ediliyor.

Mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı! Muhittin Böcek’ten de ‘siyasi dava’ taktiği
Mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı! Muhittin Böcek’ten de ‘siyasi dava’ taktiği

Siyaset

Mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı! Muhittin Böcek’ten de ‘siyasi dava’ taktiği

Antalya Büyükşehir davasında ara karar verildi! Böcek'lerin tutukluğuna devam
Antalya Büyükşehir davasında ara karar verildi! Böcek'lerin tutukluğuna devam

Gündem

Antalya Büyükşehir davasında ara karar verildi! Böcek'lerin tutukluğuna devam

Muhittin Böcek’ten etkin pişmanlık başvurusu!
Muhittin Böcek’ten etkin pişmanlık başvurusu!

Gündem

Muhittin Böcek’ten etkin pişmanlık başvurusu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23