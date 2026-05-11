CIA ve Mossad adına çalışan casusu idam ettiler

İran yargısı, CIA ve Mossad adına casusluk yaptığı belirtilen İrfan Şükurzade'nin idam edildiğini açıkladı. Şükurzade'nin uydu projeleriyle ilgili gizli bilgileri yabancı istihbarat servislerine aktardığı belirtildi.

İran yargısı, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA ve Mossad adına casusluk yaptığı belirtilen İrfan Şükurzade'nin idam edildiğini duyurdu.

Yargı makamlarından yapılan açıklamada, İrfan Şükurzade'nin, ülkenin uydu alanında faaliyet gösteren önemli bilimsel kurumlarından birinde görev yaptığı sırada CIA ve Mossad ile bağlantıya geçtiği ifade edildi.

Dosyadaki bilgilere göre Şükurzade, üç ayrı aşamada yabancı servislerle temas kurdu. Bunların ilk ve üçüncü aşamasının Mossad, ikinci aşamasının ise CIA bağlantılı olduğu kaydedildi.

İran yargısı, Şükurzade'nin gönüllü şekilde ABD ve siyonist rejime bağlı istihbarat servisleriyle irtibat kurduğunu, elindeki sınıflandırılmış bilgileri bu yapılara aktardığını belirtti.

 

Açıklamada, Şükurzade'nin önce Mossad ile e-posta üzerinden iletişime geçtiği, daha sonra LinkedIn üzerinden kendisini Kanada'da yaşayan İranlı biri olarak tanıtan bir Mossad görevlisiyle bağlantı kurduğu ifade edildi. Bu süreçte kendisine yurt dışı merkezli projelerde dolar bazlı çalışma teklif edildiği aktarıldı.

Şükurzade'nin WhatsApp, Google servisleri ve çeşitli çevrim içi platformlar üzerinden Mossad görevlileriyle sesli görüşmeler yaptığı, çalıştığı kurumun uydu projeleriyle ilgili bilgi ve belgeleri aktardığı, bunun karşılığında kripto para aldığı belirtildi.

İran yargısına göre Şükurzade daha sonra doğrudan CIA ile bağlantı kurmaya çalıştı. CIA'nin internet sitesi üzerinden kişisel bilgilerini ve uzmanlık alanlarını paylaşarak iş birliği talebinde bulunduğu ifade edildi.

Soruşturma dosyasında, Şükurzade'nin ABD vizesi ve eğitim imkanı talep ettiği, CIA görevlilerine bilgi karşılığında para ve pasaport istediğini söylediği aktarıldı.

 

Açıklamada ayrıca Şükurzade'nin, çalıştığı kurumdaki personelin isimleri, telefon numaraları, görevleri ve yürütülen projeler hakkında Mossad'a bilgi verdiği kaydedildi.

İran güvenlik birimlerinin teknik takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda gözaltına alınan Şükurzade hakkında dava açıldığı, mahkemenin el konulan telefon, bilgisayar, mesaj kayıtları, sesli görüşmeler ve dijital belgeleri delil kabul ettiği belirtildi.

İran Yüksek Mahkemesi'nin de kararı onamasının ardından, İrfan Şükurzade hakkında verilen idam cezasının bu sabah infaz edildiği bildirildi.

