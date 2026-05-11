CHP'li belediyede skandal! 300 haneli mahalle rant kıskacında!

Bornova ilçesindeki Kazımdirik Mahallesi sakinleri, belediyenin yeni imar planı revizyonuna tepki göstererek protesto düzenledi. Yaklaşık 40 yıldır yaşadıkları 300 hanenin resmi kayıtlarda “şeftali bahçesi” olarak geçtiğini belirten mahalle sakinleri, evlerinin müteahhitlere devredilmek istendiğini öne sürdü. Yapı kayıt belgelerine rağmen mülkiyet haklarının tehlikeye girdiğini savunan vatandaşlar, planın iptal edilmesini talep ediyor.

40 YILLIK EVLER "ŞEFTALİ BAHÇESİ" İLAN EDİLDİ

İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Kazımdirik Mahallesi’nde, 6188 ve 6189 sokak mevkii için hazırlanan imar planı revizyonu büyük bir krize yol açtı. Bölgede 40 yıldır yaşayan vatandaşlar; 1984 yılındaki imar affından faydalanan, vergileri ödenen ve yapı kayıt belgeleri bulunan evlerinin, yeni planda "bahçe" veya "boş parsel" olarak nitelendirildiğini açıkladı. Mahalle sakinleri, bu durumun mülkiyet haklarını gasp etmeye yönelik bir adım olduğunu savunuyor.

MÜTEAHHİT BASKISI VE "1+1" DAYATMASI

Mahalle sakinlerinden Sait Armağan, yaklaşık 300 hanede yaşayan 600’e yakın insanın mağdur edilmek istendiğini vurguladı. Müteahhitlerin mahalleye gelerek belediye yönetiminin ismini kullandığını iddia eden Armağan, "Bize 1+1 ev dayatıyorlar. 'Ya kabul edin ya da terk edin' gibi tehditlerle mahallemize çökmeye çalışıyorlar" diyerek yaşanan baskıyı dile getirdi.

"HANİ NEREDE BU ŞEFTALİ BAHÇESİ?"

Belediyenin ranta kılıf uydurduğunu savunan mahalle sakinlerinden İlayda Algündüz ise mevcut yaşam alanlarının hiçe sayıldığını belirtti. Algündüz, "3-4 katlı evlerde kalabalık aileler olarak yaşıyoruz, bizi 50 metrekarelik dar dairelere sığdırmaya çalışıyorlar. Burada şeftali bahçesi olduğunu iddia ediyorlar; hani nerede o bahçe? Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" sözleriyle tepkisini gösterdi.

VATANDAŞLAR RANT ALANINA KARŞI DİRENİYOR

Bölgenin müteahhitlere rant alanı olarak sunulmasına karşı bir araya gelen vatandaşlar, hazırladıkları ortak metinle seslerini duyurmaya çalıştı. Mülkiyet haklarının korunmasını talep eden mahalleli, evlerinin kağıt üzerindeki hayali bahçe tanımlamalarıyla ellerinden alınmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.