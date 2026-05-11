  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan çarpıcı cevap! "Trump’ı memnun etmek için plan yapmıyoruz" Siyonistler ateşle oynuyor! Oslo Anlaşması'nın iptali için çabalıyorlar Bölgede tansiyon yükseliyor! İran'dan "düşürdük" açıklaması Trump'tan İran açıklaması! "Kabul edilemez" TRT ekranlarında skandal! "Patili anne" güzellemesiyle kutsal annelik kavramı ayaklar altına alındı Fas'tan açıklama geldi! Kayıp ABD askerlerinden birinin cansız bedenine ulaşıldı Netanyahu'dan dünyayı ateşe atacak çıkış! "İran ile savaş bitmedi" diyerek nükleer tesislerin imhasını istedi! Zelenskiy’den Putin’in görüşme çıkışına cevap: “Uygun bir format bulmak lazım” Türkiye'den Pakistan'a terör tepkisi! Dışişleri Bakanlığı hain saldırıyı en sert dille lanetledi! MV Hondius’ta tahliye sürüyor! Fransa’ya dönen yolculardan birinde semptom görüldü
Gündem Fiyatlar yarı yarıya arttı: İşte büyükbaş ve küçükbaş kurban satış fiyatları
Gündem

Fiyatlar yarı yarıya arttı: İşte büyükbaş ve küçükbaş kurban satış fiyatları

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Fiyatlar yarı yarıya arttı: İşte büyükbaş ve küçükbaş kurban satış fiyatları

TÜRKYED, Kurban Bayramı öncesi piyasaya 3,6 milyon kurbanlık sunulacağını açıklarken; fiyatların geçen yıla göre yüzde 50 ila 60 oranında arttığını bildirdi.

TÜRKYED Genel Başkanı Nihat Çelik, bayram öncesinde Türkiye genelinde kurbanlık hayvan arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını açıkladı. Bu yıl yaklaşık 600 bin büyükbaş ve 3 milyona yakın küçükbaş hayvanın satışa sunulması bekleniyor.

Kurbanlık fiyatlarında son durum

Yem ve üretim maliyetlerindeki artışın fiyatlara yansımasıyla birlikte kurbanlık bedelleri şu şekilde belirlendi:

  • Küçükbaş kurbanlıklar: 18 bin TL ile 30 bin TL arasında.
  • Büyükbaş kurbanlıklar: 140 bin TL ile 400 bin TL arasında.

Maliyet artışları üreticiyi zorluyor

Nihat Çelik, yem ve girdi fiyatlarında yüzde 100’e yaklaşan artışlar yaşandığını, ancak bu artışın yalnızca yarısının satış fiyatlarına yansıtılabildiğini ifade etti. Nakliye giderleri, lojistik maliyetleri ve belediyelerin aldığı işgaliye ücretleri de fiyat artışlarında etkili olan diğer unsurlar olarak sıralandı.

Ek masraflar da zamlandı

Vatandaşların sadece alım için değil, kesim ve işleme hizmetleri için de bütçelerini artırması gerekecek:

  • Hizmet Bedelleri: Kesim, yüzme, parçalama ve kıyma çekim ücretlerine yaklaşık yüzde 50 oranında zam geldi.
  • Talep Daralması: Alım gücündeki düşüş nedeniyle kurbanlık talebinde bir miktar azalma yaşanabileceği öngörülüyor.

Bayram sonrası et fiyatları ne olur?

Bayram sonrasında et fiyatlarında bir düşüş beklenmiyor. Piyasadaki fırsatçı yaklaşımlar ve artış eğiliminin süreceğini belirten Çelik, hayvancılıkta temel hedefin ithalat yerine ihracat olması gerektiğini vurguladı.

İHH’dan Kurban paylaşımı: Kurbanlarınızı başta Filistin, Sudan olmak 61 ülkede mazlumlarla paylaşıyoruz
İHH’dan Kurban paylaşımı: Kurbanlarınızı başta Filistin, Sudan olmak 61 ülkede mazlumlarla paylaşıyoruz

Gündem

İHH’dan Kurban paylaşımı: Kurbanlarınızı başta Filistin, Sudan olmak 61 ülkede mazlumlarla paylaşıyoruz

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliler için geri sayım başladı
Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliler için geri sayım başladı

Gündem

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliler için geri sayım başladı

Destici'den emekliye kurban müjdesi çağrısı! 10 bin lira olsun
Destici'den emekliye kurban müjdesi çağrısı! 10 bin lira olsun

Ekonomi

Destici'den emekliye kurban müjdesi çağrısı! 10 bin lira olsun

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23