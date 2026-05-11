  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İGDAŞ’ta dizüstü vurgun Özkan Yalım Özgür’e çalışmış! Pavyon aracını Özel için kaldırmış Tıp merkezinde skandal ölüm! Serum sonrası can verdi Fiyatlar yarı yarıya arttı: İşte büyükbaş ve küçükbaş kurban satış fiyatları Ali Karahasanoğlu: Özgür Özel’in minibüsü dinleniyor mu? CHP'li belediyede skandal! 300 haneli mahalle rant kıskacında! Böcekler ifade vermeye başladı! Etkin pişmanlık ifadeleri sabaha kadar sürebilir Kim yenerse yensin savaşı hep onlar kazanıyor CHP tarihinin en ağır kimlik krizini yaşıyor! Altın fiyatları ABD-İran gerilimiyle sarsıldı: Petrol fiyatları piyasayı baskılıyor
Gıda Adına şiirler yazılıp, türküler yakılan bitki! Jiletle tek tek toplanıp kilosu 200 liraya satılıyor
Gıda

Adına şiirler yazılıp, türküler yakılan bitki! Jiletle tek tek toplanıp kilosu 200 liraya satılıyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Adına şiirler yazılıp, türküler yakılan bitki! Jiletle tek tek toplanıp kilosu 200 liraya satılıyor

Sivas’ta şiirlere ve türkülere konu olan madımak sezonu açıldı. Doğanın uyanmasıyla birlikte kadınlar, meralara çıkarak bin bir emekle topladıkları madımakları tezgahlara taşımaya başladı. Zahmetli hasadıyla bilinen madımağın kilosu pazarda 200 TL’den satışa sunuluyor.

Sivas ve çevre illerde sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan madımak, karların erimesi ve doğanın yeşermesiyle birlikte yeniden toplanmaya başlandı. Doğada kendiliğinden yetişen bu özel bitki, kadınlar tarafından sabahın erken saatlerinde meralarda tek tek seçilerek toplanıyor.

Yabani otların arasından özenle seçilerek, jiletler yardımıyla tek tek toplanıyor. Toplanması oldukça zahmetli olan madımağın kilosu pazarda 200 TL'den satılıyor.

JİLET YARDIMIYLA TOPLANIYOR

Sivas'ta madımak hasadı için bir araya gelen kadınlar hem madımak topluyor hem de madımak türküleri söylüyor. Sivaslı kadınlar madımakla yapılan tüm yemekleri sevdiklerini belirterek, "Yumurta ve kavurma ile mıhlaması yapılıyor onu çok seviyorum. Çorbasını seviyorum.

Toplarken temiz toplamaya dikkat ediyoruz. Toplaması zevkli toplarken ilaç gibi geliyor iyi hissediyorum. En başta bağırsaklar için çok faydalı bir ürün. Biz de her sene topluyoruz, yemeğini yapıyoruz, kurutuyoruz, konservesini yapıyoruz. Gurbetteki akrabalarımız istiyor onlara gönderiyoruz. Madımağın bulgurlu çorbası yapılıyor, mıhlaması yapılıyor güzel faydalı lezzetli bir ürün" ifadelerini kullandı.

TEZGAHLARDA YERİNİ ALDI

Sivas'ta madımak sezonunun açılmasıyla madımak, tezgahlarda da yerini aldı. Toplama zahmetine katlanmak istemeyenler kilosuna 200 TL ödeyerek sahip olabiliyor. Pazar esnafından Ethem Yıldız gurbetçilerin gelmesiyle satışların artacağını ifade edip, "Önceden nisan ayında madımak çıkıyordu şimdi hava sıcaklıklarından dolayı bir sene geriye atıyor mayıs ayında çıkıyor. Bir haftadır satıyoruz madımak toplandıkça pazar tezgahımıza getiriyoruz. Gurbetteki vatandaşlar gelmediği için çok bir rağbet yok ama ilerleyen günlerde madımağa büyük bir talep oluşuyor. Her sene bu aylarda başlıyoruz, haziran ayının ortasına kadar satışlarımız devam ediyor. Yeni başlamasına rağmen gayet güzel bir rağbet var ama bu rağbet tabii ki artacaktır" şeklinde konuştu.

Topraksız tarımla dünya pazarına açıldı: Antalya’dan 100 tonluk çilek hedefi
Topraksız tarımla dünya pazarına açıldı: Antalya’dan 100 tonluk çilek hedefi

Tarım

Topraksız tarımla dünya pazarına açıldı: Antalya’dan 100 tonluk çilek hedefi

Tarımın ‘T’sini bile bilmiyordu: 1000 dönüm arazide rekor kırdı
Tarımın ‘T’sini bile bilmiyordu: 1000 dönüm arazide rekor kırdı

Gündem

Tarımın ‘T’sini bile bilmiyordu: 1000 dönüm arazide rekor kırdı

Bakan Yumaklı "Kayıplarımızı geri kazanacağız" Tarımda altın yıl müjdesi
Bakan Yumaklı “Kayıplarımızı geri kazanacağız” Tarımda altın yıl müjdesi

Tarım

Bakan Yumaklı “Kayıplarımızı geri kazanacağız” Tarımda altın yıl müjdesi

5 milyar 487 milyon lira çiftçinin cebinde Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı
5 milyar 487 milyon lira çiftçinin cebinde Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı

Tarım

5 milyar 487 milyon lira çiftçinin cebinde Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı

Türkiye’de en çok kullanılan isimler belli oldu: 1 milyon 200 bin kişi aynı ada sahip!
Türkiye’de en çok kullanılan isimler belli oldu: 1 milyon 200 bin kişi aynı ada sahip!

Gündem

Türkiye’de en çok kullanılan isimler belli oldu: 1 milyon 200 bin kişi aynı ada sahip!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23