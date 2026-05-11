  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Köksüz ABD'ye tokat gibi cevap! "Tarih tekerrürden ibarettir" İran'dan çarpıcı cevap! "Trump’ı memnun etmek için plan yapmıyoruz" Siyonistler ateşle oynuyor! Oslo Anlaşması'nın iptali için çabalıyorlar Bölgede tansiyon yükseliyor! İran'dan "düşürdük" açıklaması Trump'tan İran açıklaması! "Kabul edilemez" TRT ekranlarında skandal! "Patili anne" güzellemesiyle kutsal annelik kavramı ayaklar altına alındı Fas'tan açıklama geldi! Kayıp ABD askerlerinden birinin cansız bedenine ulaşıldı Netanyahu'dan dünyayı ateşe atacak çıkış! "İran ile savaş bitmedi" diyerek nükleer tesislerin imhasını istedi! Zelenskiy’den Putin’in görüşme çıkışına cevap: “Uygun bir format bulmak lazım” Türkiye'den Pakistan'a terör tepkisi! Dışişleri Bakanlığı hain saldırıyı en sert dille lanetledi!
Gündem Tıp merkezinde skandal ölüm! Serum sonrası can verdi
Gündem

Tıp merkezinde skandal ölüm! Serum sonrası can verdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tıp merkezinde skandal ölüm! Serum sonrası can verdi

İstanbul’da grip şikayetiyle tıp merkezine giden 28 yaşındaki Gamze Yıldız, lise mezunu bir teknikerin hazırladığı iddia edilen serum sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti.

29 Mart 2026 akşamı grip benzeri şikayetlerle Özel Tepe Tıp Merkezi’ne başvuran Gamze Yıldız’a serum uygulandı. Uygulama sonrası hızla fenalaşan genç kadında solunum ve dolaşım sorunları baş gösterdi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Yıldız, yaklaşık bir ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Serum skandalı: "Lise mezunu tekniker hazırladı"

Olayla ilgili en sarsıcı iddia, uygulanan serumun bir doktor gözetiminde değil, lise mezunu bir laboratuvar teknikeri tarafından hazırlanıp uygulanması oldu. Ayrıca genç kadının penisilin gibi bilinen ilaç alerjilerinin sağlık personeline bildirilmesine rağmen bu durumun dikkate alınmadığı ve ihmal yaşandığı öne sürüldü.

Nöbetçi doktor görmedi, tesadüfen oradaki doktor müdahale etti

OdaTV’nin haberine göre, soruşturma dosyasındaki ifadelerde, merkezdeki nöbetçi doktorun hastayı hiç görmediği anlaşıldı. İlk müdahaleyi ise o sırada tesadüfen merkezde bulunan başka bir hastanenin hekimi F.P. yaptı. Doktor F.P., içeriden gelen sesler üzerine müdahale alanına geçtiğinde hastayı morarmış halde bulduğunu ve koordinasyon eksikliği nedeniyle entübasyon işlemini kendisinin gerçekleştirmek zorunda kaldığını belirtti.

Aile şikayetçi oldu: "Alerjilerini bildirdik"

Anne Suna Doğantekin, kızının herhangi bir kronik hastalığı olmadığını ve alerji bilgisinin net bir şekilde paylaşıldığını ifade ederek sorumlulardan şikayetçi oldu. Olay anında genç kadının yanında olan M.M.K. ise muayene sırasında alerji bildiriminin yapıldığını ancak serumdan dakikalar sonra hastanın morarmaya başladığını anlattı.

Soruşturma Başlıkları:

  • Serumun yetkisiz kişi tarafından hazırlanması.
  • Alerji bildiriminin dikkate alınmaması ve olası alerjik şok.
  • Müdahalede gecikme ve koordinasyon hataları.
  • Hastane kayıtlarındaki eksiklikler.

Sivas’ta otomobil devrildi! 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Sivas’ta otomobil devrildi! 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yerel

Sivas’ta otomobil devrildi! 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kokuşmuş düzenin külleri: Zonguldak'ta öldürülüp yakılan Afgan işçinin ailesi perişan durumda!
Kokuşmuş düzenin külleri: Zonguldak'ta öldürülüp yakılan Afgan işçinin ailesi perişan durumda!

Gündem

Kokuşmuş düzenin külleri: Zonguldak'ta öldürülüp yakılan Afgan işçinin ailesi perişan durumda!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23