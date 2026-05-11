Tıp merkezinde skandal ölüm! Serum sonrası can verdi

29 Mart 2026 akşamı grip benzeri şikayetlerle Özel Tepe Tıp Merkezi’ne başvuran Gamze Yıldız’a serum uygulandı. Uygulama sonrası hızla fenalaşan genç kadında solunum ve dolaşım sorunları baş gösterdi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Yıldız, yaklaşık bir ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Serum skandalı: "Lise mezunu tekniker hazırladı"

Olayla ilgili en sarsıcı iddia, uygulanan serumun bir doktor gözetiminde değil, lise mezunu bir laboratuvar teknikeri tarafından hazırlanıp uygulanması oldu. Ayrıca genç kadının penisilin gibi bilinen ilaç alerjilerinin sağlık personeline bildirilmesine rağmen bu durumun dikkate alınmadığı ve ihmal yaşandığı öne sürüldü.

Nöbetçi doktor görmedi, tesadüfen oradaki doktor müdahale etti

OdaTV’nin haberine göre, soruşturma dosyasındaki ifadelerde, merkezdeki nöbetçi doktorun hastayı hiç görmediği anlaşıldı. İlk müdahaleyi ise o sırada tesadüfen merkezde bulunan başka bir hastanenin hekimi F.P. yaptı. Doktor F.P., içeriden gelen sesler üzerine müdahale alanına geçtiğinde hastayı morarmış halde bulduğunu ve koordinasyon eksikliği nedeniyle entübasyon işlemini kendisinin gerçekleştirmek zorunda kaldığını belirtti.

Aile şikayetçi oldu: "Alerjilerini bildirdik"

Anne Suna Doğantekin, kızının herhangi bir kronik hastalığı olmadığını ve alerji bilgisinin net bir şekilde paylaşıldığını ifade ederek sorumlulardan şikayetçi oldu. Olay anında genç kadının yanında olan M.M.K. ise muayene sırasında alerji bildiriminin yapıldığını ancak serumdan dakikalar sonra hastanın morarmaya başladığını anlattı.

Soruşturma Başlıkları: