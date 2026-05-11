İGDAŞ’ta dizüstü vurgun

İGDAŞ’ta ihale paslanan firmaların yöneticileri ile şarap eşliğinde yemekler yiyen ve kurumda büyük bir vurguna imza atan Nihat Narin’in rezaletlerini tek tek yazmaya devam ediyoruz. İçinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamu kaynaklarını yandaşlarına akıtan Narin ve ekibinin şimdi de 2025 yılında gerçekleşen, 283 notebook, 160 bilgisayar kasası ve 105 monitörü kapsayan ve yaklaşık 20 milyon TL’yi bulan “Dizüstü Bilgisayar Alımı” ihalesinde büyük bir hülleye imza attıkları ortaya çıktı. İGDAŞ’ın liyakatli personeli tarafından hazırlanan teknik şartnameye uymayan CHP’li yöneticilerin, şartnamede yazan özelliklere göre ödeme yaptıkları halde söz konusu özellikleri taşıyan cihazlar yerine kuruma daha düşük nitelikte bilgisayarlar aldıkları, mal teslim tutanaklarını imzalamak istemeyen vatansever memurları işten attıkları ve kamuyu milyonlarca lira zarara uğrattıkları iddia edildi. CHP’li yöneticilerin ayrıca ihaleli alıma çıkması gereken işi, ‘doğrudan alım’ yöntemiyle adrese teslim şekilde paslamak için 8 partiye böldükleri ve ürünler teslim alınmadan ödeme yaparak yandaş firmalara kıyak çektikleri aktarıldı.

TEKNİK ŞARTNAMEYE UYMADILAR

İBB iştirak şirketi İGDAŞ’ın şarapçı Müdürü Nihat Narin’in talimatıyla ve Bilgi İşlem Müdür İlker Heper’in direktifleriyle gerçekleşen “Dizüstü Bilgisayar Alımı” işinde şeytana pabucunu ters giydirecek bir vurguna imza atıldı. Akit’in İGDAŞ’taki kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 2025 yılında gerçekleşen 283 notebook, 160 bilgisayar kasası ve 105 monitörü kapsayan ve yaklaşık 20 milyon TL’yi bulan bilgisayar alımı işinde, liyakatli personel tarafından hazırlanan teknik şartnameye uymayan CHP’li yöneticilerin, teknik şartnamede yazan özelliklere göre ödeme yaptıkları halde belirtilen niteliklere haiz cihazlar yerine kuruma daha düşük nitelikte bilgisayarlar aldıkları belirtildi. Talep edilen ürünlerde en az i7 işlemci modeli, 3.9 Ghz işlemci hızı, 32 GB ram 4 GB ekran kartı olması istenirken, teslim edilen ürünlerin 1,7 Ghz işlemci hızı, 16 GB Ram’a sahip olduğu ve ekran kartı bulunmadığı görüldü.

30 BİN LİRALIK CİHAZA 50 BİN TL

17.03.2025 tarihli Dizüstü Bilgisayar Alımı Teknik Şartnamesi’ne uymayan CHP’li İGDAŞ yönetimin skandalları bununla sınırlı kalmadı. Kamu kaynaklarını yandaşlarına akıtan Narin ve ekibinin, resmi evraklarda da oynadığı öne sürüldü. Kaynaklarımız, teknik şartnamede yazan özelliklere göre ödeme yapıldığı halde bu cihazlar yerine kuruma daha düşük nitelikte bilgisayarlar alınmasıyla kamu zararı oluştuğuna dikkat çekti. Faturada alınmış gibi gösterilen i5 işlemcili bilgisayarların ortalama piyasa fiyatı 50 bin TL’yi bulurken, İGDAŞ personeline teslim edilen düşük nitelikteki laptopların maksimum piyasa fiyatının 30 bin TL civarında olduğu ortaya çıktı. Yeni bilgisayarları yetersiz bulan İGDAŞ personelin ise cihazları iade etmek ve eski notebooklarını kullanmak istedikleri ifade edildi.

YANDAŞLAR ŞEF YAPILDI

Teknik Şartname’ye aykırı şekilde hazırlanan mal teslim tutanaklarını imzalamak istemeyen vatansever memurların ise işten atıldığı belirtildi. İGDAŞ’taki kaynaklarımızın aktardığı bilgiye göre faturada başka model yazarken, teslim edilen ürünlerin daha alt model, maliyeti ve teknik özellikleri daha düşük bilgisayarlar olduğunu gören vatansever memurlar, teslim tutanaklarını imzalamaya yanaşmadı. Bunun üzerine deliye dönen İGDAŞ yöneticileri liyakatli personeli önce mobbingle bezdirdi ardından iş akitlerini feshetti. Yetkisi olmadığı halde komisyon üyeliği yapan ve kabul evrağını imzalayan yandaş personele ise vurgunun hediyesi olarak şeflik unvanı verildi. Vurgunla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu ve çok sayıda personelin ifade verdiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.