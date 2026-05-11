Muğla'da orman kahramanları göreve hazır! 2026 yangın sezonu öncesi arazöz ekipleri teyakkuza geçti!

Orman yangınlarına en hassas iller arasında yer alan Muğla'da 2026 yılı orman yangın sezonu öncesi Muğla Orman Böle Müdürlüğü'nün yangınlarda görevli arazöz ve yangın ekibi işbaşı eğitim programını tamamlayarak görevli bulundukları bölgelerde teyakkuz halinde görevlerine başladılar.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde görev yapan arazöz ve yangın söndürme ekiplerine yönelik iş başı eğitimleri Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapıldı. Muğla ve Aydın bölesindeki 12 Orman İşletme Müdürlüğünde yangınla mücadelede görev alan personele yönelik yapılan iş başı eğitimlerine, bölgede bulunan orman gönüllüleri de katıldı. Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Milas Orman İşletme Müdürlüğü iş başı eğitimine katılarak uygulamalı eğitimleri yerinde takip etti.

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ersen Çetin ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli yapılan eğitimleri yerinde takip etti. Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Mühendisi ve Yangın Uzmanı Mehmet Oruç tarafından ekiplere iş başı eğitimi verildi. Ayrıca İş Güvenliği uzmanları tarafından iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Teorik eğitimlerin sonunda arazöz ekipleri arasında yarışmalar yapıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, "Herkes sağ salim, 2026 yangın sezonunun sonunda tekrar buraya gelip oturacağız. Birinci anlaşmamız bu, anlaştık mı? Arazöz operatörleri 5 kişi götürdüyse sağ salim 5 kişiyi geri getireceksin. Uzmanlık işi yaptığınız işler. Bilgi işi tecrübe işi. Gönül işi. Gönülden olmayan adam bu işi yapamaz. Allah'a şükür iki yıl çok güzel çalıştık. Bu yıl her çalışanın kendi performansı geçen yıl neyse daha iyi olmasını istiyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize sağlık. Allah sizden razı olsun. Güzel bir sezon geçirelim Allah'ın izniyle" dedi.