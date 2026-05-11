İsrail'den Lübnan'a saldırı: Yaralılar var!

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Nebatiye vilayetine bağlı Tul beldesine en az 3 saldırı düzenledi.

Saldırılarda, daha önce vurulan bir noktada yardım ve arama-kurtarma çalışması yürüten sivil savunma ekibinin de hedef alındığı aktarıldı.

İsrail saldırısında 2 sivil savunma görevlisinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun dün Nebatiye vilayetinde 2 sağlık noktasına düzenlediği hava saldırılarında da 2 ambulans görevlisi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 846 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.