Yastıkaltından 97 milyar dolar çıktı!
Rusların bankacılık mekanizması dışında tuttuğu yastıkaltı döviz miktarı 97 milyar dolara dayandı.
Rusların bankacılık mekanizması dışında tuttuğu yastıkaltı döviz miktarı 97 milyar dolara dayandı.
Yastıkaltı kavramı, bireylerin gelirlerinin harcamalardan sonraki kısmını resmi finansal sistem dışında saklamalarını ifade etmektedir. Rusya'da vatandaşların bu yöntemi oldukça tercih ettiği anlaşılıyor. Rusların bankacılık sistemi dışında tuttuğu nakit döviz miktarının 96,8 milyar dolar olduğu ortaya çıktı.
Rusya Merkez Bankası'nın konuyla ilgili raporunu haberleştiren Kommersant gazetesi sadece 2023 kasımında Rusların elindeki döviz miktarının 933 milyon dolar arttığını yazıyor.
Gazete bu miktarın, özel askeri operasyonun başlangıcından sonra aylık bazda gözlenen en yüksek artışa karşılık geldiğine dikkat çekti.
Rusya Merkez Bankası vatandaşların ülke dışındaki bankalarda tuttuğu para miktarının da aralık itibarıyla 74 milyar dolara yükseldiğini bildiriyor. (Türkrus)
Ekonomi
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