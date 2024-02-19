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Yaşam Yastık niyetine kaldırım taşına yattı!
Yaşam

Yastık niyetine kaldırım taşına yattı!

Yeniakit Publisher
2024-02-19 17:27:00 -

Antalya'da yaşanan bir kaza yürekleri ağızlara getirdi. Kazada yaralanan kişinin tavrı ise herkesi şaşırttı.

Antalya’da bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kaza anları araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Vatandaşlar yerde uzun süre yatan yaralının yardımına koşarak başının altına yastık görevi görmesi için kaldırım taşı koydu. Şahıs bir süre sonra ayağa kalkarak hiçbir şey olmamış gibi motosiklete binerek uzaklaştı.

Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Köroğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; şehir merkezine doğru harekete halinde bulunan Hüseyin Gökhan Güneri kontrolündeki 07 APG 801 plakalı motosiklet ile aynı yönde giden Orhan Doğan kontrolündeki bisiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan Burhan Güney sürüklenerek yaralandı.

Başının altına kaldırım taşı konuldu

Kazada uzun süre yerde yatan Güney’in yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşlar tarafından yaralının başının altına yastık görevi görmesi için kaldırım taşı konuldu. Uzun süre yerde yatan yaralı, sağlık ekiplerinin gelmesini beklemeden arkadaşının kullandığı motosikletin arkasına binerek hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada başka bir otomobilin çarpmasından ise saniyelerle kurtuldu. Kaza anları ise bir otomobilin kamerasına saniye saniye yansıdı. Otomobil sürücüsünün ise yaya geçidinde yayaya yol verdikten sonra yaralıların yardımına koşması takdir topladı. Görüntülerde motosikletin bisiklete çarptıktan sonra sürüklendiği anlar yer aldı.

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