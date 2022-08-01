Sarımsak tarihler boyunca bir çok çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. En yaygın olan kullanımı, halen devam eden yemek içerisine eklemektir. Hiç denememiş olsanız da yemekleri lezzetlendiren sarımsak aynı zamanda yatak odanızda da kullanabileceğiniz bir özelliğe sahip.

Sarımsak faydaları

Günlük hayatta sarımsak tüketmenin birçok faydası vardır. Bilindiği gibi kanserli hücrelerle savaşır, vücudunuzda detoks etkisi yaratır ve hatta vücut yağını azaltmak gibi inanılmaz süper güçlere sahiptir. Bu harika bitkinin vücudumuz için ne kadar yararlı olduğunu öğrendikten sonra, muhtemelen keskin aromasını da görmezden gelmeyi başaracaksınız. Ancak sarımsağın faydaları sadece bunlarla sınırlı değil! Sarımsağın gizlediği harika sırları keşfettikten sonra yastığınızın altına bir diş sarımsak bile koymak isteyebilirsiniz. Geceleri bu harika bitkiyi yastığınızın altına koymaya başlarsanız bakın ne oluyor...

Yastığın altına bir diş sarımsak koyarsanız...

Yastığınızın altına sarımsak koyup uyumak, yüzyıllar boyunca kullanılan uykusuzluk için iyi bir çözümdür.

Rahat uyumak için...

Yastık altına koyulan bir diş sarımsak size daha sakin bir şekilde uyumanız için yardımcı olur. Sarımsağın içinde bulunan aramolar ve kükürt kokusu sizi sakinleştirir ve daha sağlıklı bir uyku almanızı sağlar. Yastığınızdan süzülen kokular uykuya dalmanızı kolaylaştırır. Aldığınız uykunun daha verimli olmasını sağlar. Yani daha çabuk uykuya dalar ve daha dinç uyanırsınız. En güzel yanı da, sabah odanızda sarımsak kokusu olmaz. Böylece siz de sarımsak kokmazsınız. Sarımsağın içeriğinde bol çinko barındırmasından dolayı belde ve kemiklerde oluşan ağrılara iyi geldiğinden rahatlamaya yardımcı olur. Fiziksel performansta da pozitif bir etki gösteren sarımsak, özellikle sabahları daha dinç ve enerjik uyanmanıza yardımcı olur.

Sivrisinekleri ve Böcekleri önler

Uyandığınızda sivrisinek ısırıkları ile uyanmak istemiyorsanız, yastığınızın altına bir diş sarımsak koyun ekstra korumaya sahip olursunuz. Sarımsak böcekler için toksiktir ve onlar yastığınızın altında sarımsak olduğunu çok iyi bilirler, bu yüzden yastığınızın altında sarımsak varsa, sinekler ve böcekler asla size yaklaşmazlar.

Mide İçin

Çoğu kişi sarımsak yediğinde midesinin ağrıdığını söyler ancak sarımsak eklenmiş bir bardak su mide asitlerinize çok iyi gelecektir. Bir diş sarımsağı bir su bardağı suyun içine atın ve suyu için. Eğer uykuya dalma probleminiz var ise ılık bir sütün içine biraz bal ve bir diş sarımsak ekleyip için. Böylece çabucak uyursunuz.

Burun tıkanıklığını açar

Yastığın altına koyduğunuz sarımsak, burun tıkanıklığını gidermeye yardımcı olur. Allisin, mukusu çözerek burun deliklerinizi temizlemeye yardımcı olur. Bu süreç uzun sürse de zamanla burun tıkanıklığından kurtulacak ve daha rahat nefes alabileceksiniz.

Sarımsakta bulunan allisin, bulaşıcı bakterilerin insan vücudunda gelişmesine izin veren 2 grup fermenti bloke eder.

Bu yüzden düzenli olarak yastığınızın altına sarımsak koyarsanız sabahları daha uyanık hissedecek ve ne kadar nadiren hasta olduğunuzu fark edeceksiniz.