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Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 65 yaş aylığı nasıl alınır, nereye başvurulur, başvuru şartları neler?

Yaşlılık maaşı nasıl alınır? Yaşlılık maaşı alma şartları 2019.Asgarü ücrete yapılan zamla birlikte yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığı da zamlanmıştı. 65 yaş ve üstü vatandaşların alabildiği yardım birçok vatandaşa umut oluyor. 65 yaş aylığını alabilmeniz için ise bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Peki, yaşlılık maaşı nasıl alınır? Yaşlılık maaşı alma şartları neler? İşte konuya ilişkin detaylar...

06 Eylül 2019 Cuma 08:55
Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 65 yaş aylığı nasıl alınır, nereye başvurulur, başvuru şartları neler?

Yaşlılık maaşı nasıl alınır? Yaşlılık maaşı alma şartları 2019.  Asgarü ücrete yapılan zamla birlikte yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığı da zamlanmıştı. 65 yaş ve üstü vatandaşların alabildiği yardım birçok vatandaşa umut oluyor. 65 yaş aylığını alabilmeniz için ise bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Peki, yaşlılık maaşı nasıl alınır? Yaşlılık maaşı alma şartları neler? İşte konuya ilişkin detaylar...

65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisi ile eşinin geliri dikkate alınıyor. Kişi başına düşen aylık gelir şartı asgari ücretteki yüzde 26'lık artışla birlikte 484 liradan 607 liraya çıkmıştı. Yani 65 yaş ve üzeri vatandaşların kendisi ile varsa eşinin geliri 607 lirayı aşmıyor ve başka da geliri bulunmuyorsa maaş bağlatıp her ay 637 lira ödeme alabilir. Başvuru kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılıyor. Başvuru 1 ay içinde sonuçlandırılıyor.

Yaşlılık maaşı akma şartlar nelerdir?

Bu maaşı alabilmek için 65 yaşın doldurulması gerekiyor. Daha sonra aranan şart, 65 yaşını doldurmuş olan kişinin hiçbir sosyal güvencesi olmayacak. Bunun yanında nafaka alan kişiler 65 yaş maaşından yararlanamıyor.

Bu kriterleri taşıyorsanız yaşlılık maaşı alamazsınız

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli maaşı ya da farklı bir geliri olan kişiler,

Sigorta primini yatıranlar ile herhangi bir işte sigortalı olarak çalışanlar,

Nafaka alan kişiler ya da bunu alma hakkı olacak olan kişiler,

Sosyal Hizmetler kanununun ilgili hükmü gereğince harçlık alanlar,

Hane halkının ortalama geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olan kişiler.

Yukarıda belirtilen kişilerin 2022 aylığını alma hakları bulunmamaktadır. Bundan dolayı burada belirtilen şartları taşıyanların başvuruları reddedilmektedir.

Yaşlılık maaşı (65 yaş aylığı) nasıl alınır?

Bu maaştan yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak gerekiyor.

Başvuru formu, 'Aile Bakanlığı'nın internet sitesinde bulunuyor.

Sonra valilik veya kaymakamlıklara bağlı Defterdarlık veya Mal Müdürlükleri'nden başvuru evrakları alınacak.

İl veya ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.

Alınan belgeler SGK-Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

SGK belgeleri inceleyecek ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verecek.

65 yaş aylığı için başvurunun yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden vasilik kararı alınacak.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 08:55
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