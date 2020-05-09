Yaşlıları sevindirecek haber

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üzeri vatandaşların yarın belirli saatler arasında sokağa çıkacağını, bununla birlikte camilere gidebileceklerini söyledi.

İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu Başkanı Vali Şentürk, yaptığı yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere Korona virüs (Covit-19) ile ilgili alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üzeri vatandaşların, ilki 10 Mayıs 2020 Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında olmak üzere sokağa çıkma sınırlandırması kaldırıldı. 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı verilmiştir. Söz konusu uygulama süresince camiler açık tutulacak ve belirtilen tarih ve saatlerde evlerinden dışarıya çıkarak camilerde öğle namazlarını kılmak isteyen 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza maske takmak, kendi özel seccadelerini kullanmak ve salgın ile ilgili alınan tedbirlere uymak kaydıyla, görevlilerimiz tarafından cemaatle namaz kılanılabilecek" ifadelerine yer verdi.