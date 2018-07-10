Yaşlı teyze dev çeteyi çökertti!

Şüpheliler internet veya çevreden buldukları hayvanları ve araçları satın almak için satıcılarla irtibata geçti. Satıcılara güven vermek için kurum adına alışveriş yaptıklarını söyleyen zanlılar, satın alınacak hayvanlar için peşin fiyatına pazarlık yaparak paraları banka hesaplarına yatıracaklarını ifade etti. "Saat geç oldu veya hafta sonu geldi" bahanesiyle bir sonraki gün havale işlemini gerçekleştireceğini söyleyen çete üyeleri, bu yöntemle bir çok kişiyi dolandırarak 1 milyon liralık vurgun gerçekleştirdi.

1 MİLYON LİRALIK VURGUN

Şüphelilerin vatandaşlardan aldıkları hayvan ve araçları başka kişilere sattıkları öğrenildi. Bu süreç içerisinde örgüt lideri ve yardımcıları tarafından para ödemedikleri vatandaşlara paravan veya yakın zamanda batacak olan şirketlere çek senet verdikleri de ortaya çıktı. Hayvan sahiplerinden aldıkları hayvan ve araçların ise örgüt liderinin talimatı ile gerçek fiyatının altında nakit paraya satıldığı öğrenilirken, örgüt liderlerinin diğer örgüt üyelerine yapılan iş karşılığında para verdikleri tespit edildi. Şahısların bu yöntemle vatandaşları 1 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

"SARI ÖKÜZÜMÜ ALDILAR"

Nisan ayında Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Amirliğine gelen bir teyze, "Sarı öküzümü aldılar, paramı ödemiyorlar, beni dolandırdılar" diye ihbarda bulundu. Aynı şekilde dolandırıldığını söyleyen 16 kişi de ihbarda da bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla 27 Haziran günü saat 05.00’te Kocaeli ve Sakarya illerinde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda örgüt lideri olduğu belirlenen A.Ç., M.B., A.K., K.S., Ş.K., Y.K., H.K., D.K., T.E., M.A., S.E., Ç.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 12 kişi bu sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 13 adet cep telefonu, 2 adet çek, 32 adet çek fotokopisi, 2 adet araç satış sözleşmesi, 1 adet araç satış protokolü, 2 adet hayvan pasaportu, 2 adet kaşe, 1 adet senet fotokopisi, 3 adet bıçak, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 23 adet fişek ele geçirildi. Yine olaylarla ilgili 4 adet büyükbaş hayvan, 1 adet otomobil, 1 adet motosiklet ve 1 adet karavan bulunarak sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şahısların benzer suçlardan çok sayıda kayıtlarının da olduğu öğrenildi.