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Yerel Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Yerel

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2023-06-12 16:59:00 -
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Gaziantep'te yalnız yaşayan 64 yaşındaki yaşlı kadın, evinde ölü bulundu.

Gaziantep'te 64 yaşındaki yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Ölen yaşlı kadının kafasından yara aldığının tespit edilmesi üzerine olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Olay, Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan Asuman Dertlioğlu’ndan (64) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı açtırarak eve giren ekipler, Asuman Dertlioğlu'nu yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Ölen kadının kafasından darbe aldığı belirlendi

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Evde ve cenaze üzerinde inceleme yapan polis olay yeri inceleme ekipleri ise yaşlı kadının kafa bölgesinden yara aldığı ve kanama olduğunu tespit etti. Ekiplerin incelemesinin ardından Asuman Dertlioğlu'nun cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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